Aniston u sićušnom grudnjaku pokazala skoro sve, s 53 godine razgolitila se više nego ikad prije, pogledajte nevjerojatne fotografije!

Jennifer Aniston našla se na posljednjoj tiskanoj naslovnici magazina Allure za koji je dala nikad iskreniji intervju, a pozirala u nikad seksepilnijem izdanju.

Miljenica Hollywooda i malih ekrana Jennifer Aniston je u emotivnom intervjuu, koji je dala za posljednje printano izdanje magazina Allure, otkrila dosad nepoznate detalje iz privatnog života, ali i besprijekornu figuru pozirajući u malenom Chanel grudnjaku.

Fotografije pogledajte OVDJE.

53-godišnja Jennifer je priznala kako joj je jako žao što nije donijela odluku o zamrzavanju jajnih stanica dok je bila mlađa, otkrivajući da je dala sve za svoju bitku s neplodnošću i očajničkom pokušaju začeća. Također je odbacila nagađanja da su se njezini bivši muževi Brad Pitt i Justin Theroux razveli od nje jer im nije podarila dijete. Istaknula je kako su joj takve glasine otežale borbu s neplodnošću.

"Pokušavala sam zatrudnjeti. Bio je to izazovan put za mene, put do bebe. Sve te godine i godine i godine očekivanja. Bilo je stvarno teško. Prolazila sam kroz umjetnu oplodnju, pila kineske čajeve, sve što hoćete", otkrila je Jennifer.

Glumica je dodala kako bi voljela da joj je netko rekao da zamrzne svoje jajne stanice kad je bila mlađa, te dodala da se sada pomirila s činjenicom da nikada neće začeti dijete.

"Dala bih sve da mi je netko rekao: "Zamrzni svoje jajne stanice. Učini sebi tu korist." Samo ne mislite u tim trenucima i evo me danas. Brod je isplovio", rekla je iskreno.

Jennifer, koja je provela deset godina glumeći u hit sitcomu "Prijatelji" priznala je da je bila previše usredotočena na svoju karijeru da bi razmišljala o činjenici da će se u budućnosti možda htjeti skrasiti i imati djecu.

"Stalo mi je bilo samo do moje karijere. I ne daj Bože da je žena uspješna i da nema dijete. A kao razlog zašto me muž ostavio, zašto smo prekinuli i okončali naš brak, bio je naveden taj što mu nisam htjela dati dijete. Bile su to apsolutne laži. U ovom trenutku nemam više što skrivati", zaključila je.

Sa sličinim se glasinama suočila i dok je bila u braku s Justinom, a strani su mediji sugerirali da je razloga za njihov prekid bila nemogućnost da ona ima djecu. U veljači 2018., mjesecima nakon što je vijest o njihovu razvodu bila objavljena u javnosti, časopis People izvijestio je da je par pokušao imati djecu, ali da 'nije išlo'.

Jennifer je s godinama stekla novi osjećaj samopouzdanja i rekla je da je više nije briga što ljudi misle ili govore o njoj, velikim dijelom zahvaljujući borbama s kojima se suočavala u svojim kasnim 30-ima i 40-ima.

"Rekla bih da sam u svojim kasnim 30-ima, 40-ima, proživjela stvarno teška sranja, i da nisam prošla kroz to, nikad ne bih postala ono što sam trebala biti. Zato sam toliko zahvalna za sve te je**** stvari. U suprotnom, ostala bih zaglavljena kao osoba koja je bila tako uplašena, tako nervozna, tako nesigurna tko je. A sada me je**** briga", priznala je.

