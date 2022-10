Ivo Marinković za sebe kaže da je boem u duši i vuk samotnjak koji se ne uklapa u društvo, ali je svejedno skupio hrabrost i došao u Supertalent pokazati što može i zna.

Kao mlađi bio je razredni klaun jer je nasmijavao sve kolege, ali kako je odrastao, tako je sve više postajao introvertan. Tako je barem Ivo Marinković, kandidat u showu Supertalent, sebe opisao.

''Prije me to grizlo, zašto sam tako neprilagođen, ali kako sam stariji, počeo sam to prihvaćati. Ne volim velike grupe, što je zanimljivo jer sam se prijavio na Supertalent, gdje sam kao eksponiran, ali to je neka borba. Imam se želju eksponirati, ali sam privatan. Imam volje za pjevanje. Nema sreće ako ne radiš nešto što ne voliš. Potrudit ću se ostaviti svu dušu na pozornici'', rekao je Ivo prije nego što je stao pred žiri, a evo kako su oni reagirali na njegovu izvedbu.

''Ovo je jako dobro. Ja sam vam doista povjerovala da ste sramežljivi, sad vam više ne vjerujem. Toliko senzualno pjevate, i ono kako ste na početku fiksirali Maju, to mi je bilo jako lijepo, ozbiljno se možete baviti pjevanjem'', rekla mu je Martina.

''Meni je ovo bilo tak seksi, baš mi je bilo seksi. Zahvaljujem na ovom dubokom pogledu, bilo mi je savršeno'', rekla je Maja.

Najmlađi član žirija MasterChefa pokazao je svoju suprugu, čije fotografije rijetko objavljuje, a ljubav je iskazao i jednom sitnicom u objavi! +27

Pogledajte haljinu od lateksa u kojoj smo zapravo trebali gledati Šuput u Supertalentu, ali je neplanirana nezgoda sve promijenila! +27