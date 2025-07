Riječanka ostvarila san! Nama je otkrila sve o suradnji s cijenjenom holivudskom trenericom

Svestrana Riječanka zacrtala si je ostvarenje ove želje prije 40-e, a za naš portal Slađana Gržinčić ispričala je kako joj se to i dogodilo.

Ekonomistica, poduzetnica i influencerica iz Rijeke, Slađana Gržinčić, ovih dana ima veliki razlog za sreću.

Naime, putovat će u Ameriku, gdje će dobiti priliku vježbati s fitnes-trenericom Tracy Anderson, ženom koja je trenirala neke od najvećih holivudskih zvijezda - Gwyneth Paltrow, Jennifer Lopez i Madonnu.

''Ne mogu ne podijeliti ovaj trenutak sreće u ovim Instagram kvadratićima! Tracy, stižeeeeem! Još prije 4 godine, kad sam počela trenirati s Tracy i postigla nevjerojatne rezultate, znala sam da će ovaj dan doći. Vizualizirala sam nas na zajedničkom treningu — čak sam si zadala cilj da to ostvarim prije 40. rođendana. Prije dva mjeseca sam napunila 39… i osjećala sam da se taj trenutak približava. A danas… dobila sam ČETIRI DANA pravog retreata s Tracy i njenim timom — potpuno BESPLATNO! Uz to, bit ću u društvu fantastičnih žena koje dijele istu energiju i strast. I da, prvi put idem u Ameriku! Još uvijek ne vjerujem… stalno se štipam jer živim ono što sam godinama sanjala! Uvijek se veselite svojim uspjesima, ma koliko veliki ili mali bili. Slavite ih iz srca, skačite od sreće, budite ponosni! Jer kad vjeruješ, kad radiš, kad sanjaš – svemir odgovori'', napisala je uzbuđeno prije nekoliko dana.

Za naš portal otkrila je sve o ovom putovanju koje si je silno željela, a ispričala nam je i ponešto o sebi.

Kako je izgledao njen početak i što je bio okidač da krene s promjenom?

''Da, početkom kolovoza 2021. teretana je bila zatvorena, bilo je vruće i nekako sam osjetila da je pravi trenutak da napokon isprobam Tracy Anderson online program koji sam već dugo pratila preko Instagram objava. Imala sam dvoje male djece i svaki odlazak u teretanu bio je pravi logistički pothvat, pa sam pomislila – možda mi vježbanje od kuće zapravo otvori prostor da treniram češće i redovitije. I bila sam u pravu. Već nakon prvog treninga znala sam da je to – to. Osjetila sam klik, motivaciju, i više se nisam zaustavila.''

Što je bilo najteže u procesu mršavljenja?

''Zapravo… ništa mi nije bilo teško. Cijeli proces mršavljenja za mene je bio nježan i potpuno prirodan. Nisam bila gladna, nisam se mučila – samo sam birala zdraviji život za sebe. Promijenila sam prehranu, počela trenirati i već nakon prvih treninga sam se osjećala fenomenalno, čak i dok sam još imala višak kilograma. Svaku kilu koju sam skinula sam slavila – baš svaku! Nisam očekivala čudo preko noći, znala sam da će to trajati mjesecima, i upravo zato što je trajalo – devet mjeseci – ja sam usput promijenila cijeli stil života. Nije mi to bio izazov, već jedno duboko povezivanje sa sobom. Saživjela sam se s tim ritmom i to mi je bilo predivno iskustvo, a ne naporan proces.''

A evo i kako je došlo do suradnje nje i Tracy.

''Još ne vjerujem da se to stvarno dogodilo! Prijavila sam se na njezin plesni izazov putem Instagrama, objavila video i rekla prijateljicama – ''Ovo je moje!''. I bilo je! Tracy me izabrala i pozvala u Ameriku na Vitality Week. To nije ''samo'' trening, to je ostvarenje sna. Zvuči kao klišej, ali to mi je bio cilj godinama – trenirati s osobom koja me doslovno vratila sebi.''

⁠Kakva očekivanja ima od treninga s ovom svjetski poznatom trenericom?

''Ne idem po još jedan trening – idem po iskustvo koje mijenja mindset. Želim razumjeti njezinu metodu još dublje, shvatiti kako pristupa tijelu, pokretu, ženi. I onda sve to – pojednostavljeno, primjenjivo i iskreno – prenijeti svojim pratiteljicama. Jer ako sam ja mogla krenuti iz dnevnog boravka s dvoje male djece i 17 kg viška, mogu i one. Bitno je da imaju koga pratiti, ali i tko ih iskreno razumije.''

Zašto joj se od brojnih drugih fitness influencerica svidjela baš ona?

''Za Tracy sam prvi put čula prije otprilike osam godina – sasvim slučajno, preko jednog YouTube videa. Nešto me odmah privuklo… počela sam je pratiti i sve više me zanimala njezina filozofija kretanja. Bila je potpuno drugačija od svega što sam dotad vidjela – nije forsirala sklekove do iznemoglosti i ''no pain, no gain'' pristup, već je nudila nešto ženstveno, fluidno, ali istovremeno jako moćno. Prvi put sam osjetila da vježbanje ne mora biti kazna nego – ples sa samom sobom. I tu sam se zaljubila.''

Najemotivniji trenutak njenog puta u mršavljenju je...

''Definitivno trenutak kada sam osvojila Vitality Week kod Tracy! Taj osjećaj… to nije bila samo moja pobjeda, to je bila naša pobjeda. Moje pratiteljice su doslovno pisale Tracy poruke podrške, navijale, slale mi riječi koje su me ostavile bez daha. I iskreno – čak i da nisam pobijedila, već sam se osjećala kao pobjednik. Ta lavina podrške me duboko dirnula. Tada sam shvatila koliko su ljudi koji me prate zapravo uz mene – iskreno, snažno i od srca.''

Ima i savjet za sve koji se bore s viškom kilograma, ali ne znaju odakle krenuti.

''Krenite malim korakom. Doslovno – petominutnim treningom. Nije bitno koliko traje, bitno je da je vaše. Ne čekajte ponedjeljak, novu godinu ili savršene okolnosti – one ne dolaze. Krenite sad. I budite nježni prema sebi – to je proces, a ne sprint.''

Vježbanje joj nije jedini interes. Svestrana Slađana bavi se svime i svačime.

''Suprug i ja zajedno vodimo svoj posao – snimamo glazbene spotove, reklame i različite video projekte za poslovne klijente, što nam je velika strast i kreativni ispušni ventil. Osim toga, stvaram online sadržaj, dijelim svoj put, recepte, treninge i sve ono što me veseli – a to je danas već ozbiljan dio mog posla. Ples mi je i dalje velika ljubav, uz to sam i mama dvoje živahne djece, pa se kod nas u kući uvijek nešto događa – i to najčešće u ritmu muzike!''

A sa suprugom joj se dogodilo ono što mnogi vjeruju da postoji samo u bajkama.

''Filipa sam upoznala dok je imao probu sa svojim bendom – i da, stvarno je bila ljubav na prvi pogled! Vjenčali smo se prije devet godina, a danas imamo dvoje predivne djece i jedan jako šarolik, ali naš zajednički život. Radimo zajedno, vodimo svoj posao i stvarno se lijepo nadopunjujemo – i poslovno i privatno. Nema tu ega ni podjela, samo timski rad i puno podrške s obje strane. Obitelj nam je uvijek na prvom mjestu, i baš volim to što sve ovo gradimo zajedno.''

⁠Prije 40-e ostvarila joj se velika želja, a što si želi nakon 40-e?

''Nakon 40-e želim zadržati isti žar, energiju i ljubav prema onome što radim. Želim i dalje inspirirati žene da vjeruju u sebe, brinu o sebi i uživaju u svom putu, bez pritiska i stresa. Naravno, voljela bih otići kod Tracy još koji put – kad se već otvorila ta vrata, zašto ih ne proći više puta! A uz to, zadala sam si i neke konkretne poslovne ciljeve koje želim ostvariti – radujem se svakom koraku koji vodi prema tome.''

