Goran Višnjić snimljen u šetnji rodnim gradom, već dugo živi daleko od Hrvatske

Goran Višnjić viđen je kako razgovara na telefonu dok se šetao središtem Šibenika.

Naš najpoznatiji glumac u inozemstvu Goran Višnjić ovoga ljeta boravi u rodnom Šibeniku.

52-godišnji glumac, koji posljednjih godina s obitelji stanuje u Ujedinjenom Kraljevstvu, viđen je u šetnji trgom Poljana. Fotograf ga je snimio kako razgovara na telefonu, a u blizini se nije mogao primijetiti nitko iz njegove obitelji.

Goran Višnjić - 1 Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX

Goran Višnjić Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX

Goran Višnjić - 2 Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX

Prošle godine u intervjuu za Dnevnik Nove TV ispričao je kako mu je birati između glume na hrvatskom i engleskom.

Goran Višnjić Foto: Profimedia

Goran Višnjić - 1 Foto: Damir Spehar/Pixsell

Goran Višnjić Foto: In Magazin

Goran i Eva Višnjić - 2 Foto: Profimedia

Goran i Eva Višnjić - 7 Foto: Profimedia

"To ko da me pitate je li mi draže živjeti u Zagrebu ili Los Angelesu. Ljudi obično imaju dvije kuće, ne mislim na fizičke kuće, ja imam Šibenik i Zagreb pa imam Šibenik, Zagreb i Dubrovnik. Imam i Los Angeles. Nekako su to sve male kutije koje čuvate u sebi i onda kad otvorite tu jednu, fenomenalno. Tako je isto kad glumim na hrvatskom sjajno, a kad glumim na engleskom, to je zadatak. Na španjolskom isto volim glumiti jer je izazovno pričati jezik koji ne govorite tako tečno kao engleski i hrvatski, ali ti izazovi su što čine stvari zanimljivim", izjavio je tada Višnjić.

