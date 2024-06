Goran Višnjić pred kamerama Nove TV najavio veliki povratak na hrvatsku scenu: "To kao da me pitate je li mi draže...''

Za Dnevnik Nove TV otkrio govore li njegova djeca hrvatski i ima li nakon toliko godina tremu uoči izlaska na pozornicu, kao i još detalja iz privatnog života.

Najveća hrvatska glumačka zvijezda u svijetu, Goran Višnjić, konačno se vraća na hrvatske pozornice gdje priprema ulogu za dubrovačke ljetne igre.

Iako ga je teško je zbuniti, na pitanje nakon koliko se vraća na kazališne daske postiže efekt.

"Ufff dobro pitanje, čekajte da se sjetim... Zadnji Hamlet sedma sezona 2000. ili 2001., nisam siguran", kaže.

Uloga u prvom Hamletu na Ljetnim igrama nakon Domovinskog rata lansirala ga je u glumačku zvijezdu. Povjerenje mu je još kao studentu ukazao legendarni Joško Juvančić.

"Premijera je bila '94. znači za vrijeme rata 2000. je bila ova zadnja sezona. Toliko puno posla je bilo, od jutra do mraka imao sam probe, ujutro od 10 do 14, onda pauza za ručak, onda probe mačevanja i onda monolozi predvečer tako da je cijeli dan bio ispunjen. Sve je bilo tako nabrzinu ja na to dan danas gledam kao na nekakvo snoviđenje. Cijela ta godina je bila kao da se nekome drugome dogodila, a ne meni. To je stvarno prvi put u životu da nisam razmišljao da li će biti dobro nego je bilo samo 'ajmo to napraviti, ajmo daj premijeru pa što bude, bude'. Tek iduće sezone nakon što smo se vratili u Dubrovnik i nakon godinu dana zimskog HNK sam počeo razmišljati 'sad bi to trebalo malo ostarit, malo bi to trebalo ispolirati i tako dalje", priznao je.

Uslijedile su godine u Hollywoodu nakon kojih se 2020. s obitelji odselio u britanski Cornwall.



"Ljudi iz ove naše perspektive su me odjedanput vidjeli na Hitnoj i to je bilo 'wow evo njega sad tu', no bilo je još puno posla, malih filmova koje nitko nikad nije vidio nezavisnih produkcija i tako dalje. Tako da je za mene išlo sve nekakvim tijekom kao i sad. Imate uspone i padove, imate pauze gdje dugo ne radite ništa, onda imate neki sjajan film koji završi, ne znam, po nekakvim festivalima, nagradama i tako dalje. Onda imate seriju za koju mislite da je fenomenalna, da je fantastična i onda je studio ukine nakon dvije godine jer, eto tako, netko je došao novi i hoće neki svoj projekt... tako da iz moje perspektive sve ide po planu", kaže.

Sada se na scenu vraća u Ekvinociju Krešimira Dolenčića. Trema je prisutna.

"Nije stvar dugog odlaska sa scene nego je stvar toga da je to toliko uzbudljivo. Jedan veliki razlog zašto radimo taj posao. Prije nego izađeš na pozornicu, uvijek se pitaš da li sam dovoljno spreman, da li sam dovoljno napravio, da li sam mogao još ovu scenu malo drugačije... Uvijek imate ta neka pitanja koja zapravo čine sve to skupa uzbudljivim jer posao nikad nije gotov. Ekipa je sjajna, Krešo je bio asistent našoj Nevi Rošić, našoj profesorici iz glume i Koraljka Hrs, tako da se ja i Krešo znamo dugo, dugo vremena i kad mi je prošle godine rekao za Ekvinocijo, onda smo počeli šurovati i evo nas sad tu u HNK", otkrio je Višnjić.

Birati između glume na hrvatskom i engleskom mu je teško.



"To ko da me pitate je li mi draže živjeti u Zagrebu ili Los Angelesu. Ljudi obično imaju dvije kuće, ne mislim na fizičke kuće, ja imam Šibenik i Zagreb pa imam Šibenik, Zagreb i Dubrovnik. Imam i Los Angeles. Nekako su to sve male kutije koje čuvate u sebi i onda kad otvorite tu jednu, fenomenalno. Tako je isto kad glumim na hrvatskom sjajno, a kad glumim na engleskom, to je zadatak. Na španjolskom isto volim glumiti jer je izazovno pričati jezik koji ne govorite tako tečno kao engleski i hrvatski, ali ti izazovi su što čine stvari zanimljivim", kaže.

Govore li djeca hrvatski?

"Da, naravno. Kako da ne? Doma se govori hrvatski isključivo", rekao je.

Ljeto će obitelj provesti u Hrvatskoj, a kada su u pitanju planovi o trajnom doseljenju...



"Nigdje nam se ne žuri. Ništa nije zatvoreno ni otvoreno, klinci imaju sve putovnice - od američke, Europske Unije, engleske pa neka žive gdje hoće.

Ostaje još dočekati srpanj kada ćemo ga premijerno gledati na pozornici Dubrovačkih ljetnih igara.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr

Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.

Pogledaji ovo Celebrity Ni Goran Višnjić nije propustio čestitati Baby Lasagni na velkom uspjehu, evo kakvim mu se komentarom javio!

Pogledaji ovo Celebrity Goran Višnjić prije 26 godina ljubio je najveću kraljicu popa, na YouTubeu postoji snimka gdje je sve zabilježeno!

Pogledaji ovo Nekad i sad Goran Višnjić podijelio fotografiju sa seta filma u kojem je glumio s holivudskim divama: ''Kao što sam obećao...''

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Poseban dan u obitelji Modrić, kapetan nije skrivao koliko je ponosan: "Sve moje..."

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 inMagazin Konstrakta o fenomenu zvanom Baby Lasagna: ''S tom svojom jednostavnošću je pokupio simpatije publike''