Goran Višnjić prije 26 godina ljubio je najveću kraljicu popa, na YouTubeu postoji snimka gdje je sve zabilježeno!

Goran Višnjić 1998. godine bio je zvijezda spota pop-ikone Madonne, a jedini je hrvatski glumac koji se može pohvaliti kako je tako veliku zvijezdu i poljubio.

Jedan od naših najuspješnijih glumaca Goran Višnjić 1998. godine bio je glavna zvijezda spota jedne od najvećih pop-ikona ikad - Madonne za pjesmu ''The Power Of Goodbye''.

Ovu zanimljivu činjenicu malo tko zna, a nije ju znala ni natjecateljica prošle epizode ''Jokera'' koja nije točno odgovorila za koju je pjesmu spot bio napravljen.

Pogledaji ovo Celebrity Natjecateljici Jokera probleme je zadalo pitanje o grupi Magazin, biste li vi znali odgovor?

''U video spotu, za koju pjesmu Madonne iz 1998. godine, je glumio Goran Višnjić? - bilo je pitanje, a ponuđeni odgovorili bili su - A) Ray Of Light B) Frozen C) The Power Of Goodbye D) Don't Tell Me.''

Natjecateljica je zaključala odgovor B, a točan je bio C, na što je suvoditeljica Frane Ridjana koja je tajni glas Jokera otkrila i jednu zanimljivu činjenicu.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Iskusna kvizašica opekla se na pitanju o legendarnoj glumici, znate li vi koja je fatalna plavuša zapravo bila crvenokosa?

''Kako ga je odabrala: Madonna je gledala film Dobrodošli u Sarajevo, vidjela Višnjića i izjavila kako je jedan od najprivlačnijih muškaraca u showbizzu u dotičnom trenutku i tako ga je odabrala među stotinama predloženih muškaraca'', rekla je.

U spotu, Goran i Madonna igraju šah te izmjenjuju tajanstvene poglede, a potom padaju u zagrljaj i ljube se prije nego opet krene svađa.

A upravo ovaj spot bio je jedan od vrata kroz koja je ušao u Hollywood.

Goran iza sebe ima brojne uspješne filmske i serijske projekte, a osim na domaćoj sceni proslavio se i na stranoj te je jedan od traženijih glumaca.

U braku je s Evom Višnjić, a zajedno imaju dvoje djece, sina Vigu, kojeg im je rodila surogat-majka, te kćer Vivien, koja je posvojena 2013. godine. Višnjić ima i još jednu kćer Ivanu, koju je dobio izvan braka s Mirelom Rupić.

