Natjecateljici Jokera probleme je zadalo pitanje o grupi Magazin, biste li vi znali odgovor?

Vedra prodajna predstavnica Petra Jurković u ''Joker'' je ušla s puno entuzijazma, no show je napustila s 500 eura.

Natjecateljica Petra Jurković zaljubljena je u motocikle i Star Wars, no unatoč optimističnom ulasku u show, kviz ''Joker'' napustila je s 500 eura.

''I to je nešto, više od 0 u svakom slučaju'', rekla je Petra na kraju.

Posljednje, 12. pitanje koje joj je osiguralo 500 eura, usrećilo ju je jer se radilo o bendu kojeg sluša.

''Američki bend ''Green day'' ima album čiji naziv u prijevodu znači: A) Američki idiot B) Američki san C) Američki žigolo D) Američki šarm'', na što je rekla: ''Ovo znam jer im se pjesma zove American Idiot''.

Odgovorila je točno - A i sa 100 skočila na 500 eura.

Najviše joj je poteškoća izazvalo treće pitanje, a kako do njega nije iskoristila ni jedan joker, odlučila je potrošiti čak dva jokera koja su joj pomogla da dođe do točnog odgovora: ''Johannes Kepler je postavio temeljne zakone gibanja planeta oko Sunca. Koliko je tih zakona? A) 3 B) 7 C) 10 D) 14''. Točan odgovor bio je A) 3.

S njom je u pratnji bio brat Hrvoje kojeg je pozvala u pomoć kad je na red došlo pitanje o pjevačicama grupe Magazin.

''Hej Tonči, Točni, previše si ih mijenjao'', komentirala je Petra, ali je zaključila da bi to mogao znati njezin brat. On joj je sugerirao da bi točan odgovor mogao biti A, ali i napomenuo da nije baš siguran. Međutim, budući da nije znala, prihvatila je Hrvojevu sugestiju.

''Koja od sljedećih pjevačica nije pjevala u grupi Magazin? A) Majda Šoletić B) Lidija Asanović C) Marija Kuzmić D) Ivana Kovač.''

Petra je odgovorila netočno - A. Točan odgovor na ovo pitanje skrivao se iza odgovora B.

Glavobolje joj je zadala i Madonna.

''U video spotu, za koju pjesmu Madonne iz 1998. godine, je glumio Goran Višnjić? A) Ray Of Light B) Frozen C) The Power Of Goodbye D) Don't Tell Me.''

Natjecateljica je zaključala odgovor B, a točan je bio C, na što je suvoditeljica Frane Ridjana koja je tajni glas Jokera otkrila i jednu zanimljivu činjenicu.

''Kako ga je odabrala: Madonna gledala film Dobrodošli u Sarajevo, vidjela Višnjića i izjavila kako je jedan od najprivlačnijih muškaraca u showbizzu u dotičnom trenutku i tako ga odabrala među stotinama predloženih muškaraca'', rekla je.

A kako je Goran izgledao u spotu, pogledajte u nastavku.

No, na pitanje o modelima točno je odgovorila

''Kako se zove supermodel, udovica Davida Bowiea?'' A) Naomi B) Lida C) Cindy D) Iman''. A Petra je odabrala točan odgovor, D.

Kvizaške minute ''Jokera'' ne propustite pogledati ni sutra na Novoj TV od 18 sati.