Konstrakta o fenomenu zvanom Baby Lasagna: ''S tom svojom jednostavnošću je pokupio simpatije publike''

Povodom najave zagrebačkog koncerta, naša Dorotea Filipaj razgovarala je s Anom Đurić Konstraktom za In magazin. Ova glazbenica progovorila je o izazovima koje nosi popularnost, Eurosongu i fenomenu zvanom Baby Lasagna.

Dok je tajna zdrave kose Meghan Markle još uvijek nepoznanica, Ana Đurić Konstrakta nastavlja pisati nove pjesme i oduševljavati publiku. Singlom "Novo bolje" ponovno se predstavila ove godine na izboru za pjesmu Eurosonga.



''Odradili smo to, izveli, bez nekih pretjeranih ambicija da idemo dalje na Eurosong budući da smo tamo bili i vidjeli, mada bi bilo lijepo i da smo otišli, svakako dobro smo prošli, imamo benefite. Ta platforma PZE Pesma za Euroviziju je kod nas dosta vidljiva, kad god se tamo pojaviš i pustiš pjesmu, to jako brzo dođe do publike'', govori Konstrakta.

A brzo je i Baby Lasagna došao do publike diljem Europe, pa tako i do Srbije. Kao njihova predstavnica, Konstrakta mu je dala maksimalnih 12 bodova.



''Ono što se meni sviđa, a u posljednje vrijeme je i kod vas i kod nas na natjecanju više skrenuta pažnja k autorima, ne samo izvođačima. A Baby Lasagna je jedan od njih. Ovako je pokupio na keca simpatije publike s tom svojom jednostavnošću i pristojnošću'', zaključila je.

Ova je umjetnica osvojila publiku 2022. zahvaljujući 5. mjestu na Eurosongu. Pjesma "In corpore sano" pomela je konkureniciju prema broju glasova gledatelja, a njezin se život tada u potpunosti

''Lijepo je što sada kad radim i od toga zarađujem i od toga mogu živjeti. Trenutno. Koliko će to trajati, ne znamo, vidjet ćemo. Ali takva je situacija koja stvarno prija'', priznaje.

Malo kojoj pripadnici alternativne scene pošlo je za rukom uzburkati regionalnu i europsku javnost, kao što je to slučaj s Konstraktom.



''Na nekim mjestima mi je i dalje neobično kad me prepoznaju, prosto ne očekujem. Ali s jedne strane nisam toliko poznata da nije da se ne mogu slobodno kretati, da me svi.. Imam taktiku, kad sam u javnosti sam u biujelom, a po gradu naočale i mogu se slobodno kretati. Ali svjesna sam da sad nosim Konstraktu na ramenu i da kad izađem da se može desiti da zastanem, popričam s ljudima, slikam se i sve je to također lijepo, ništa teško'', kaže.

Naučila je nositi se i s negativnim komentarima.



''To je stvar neke medijske pismenosti na kojoj mislim da svi trebamo raditi, djeca mislim da se s tim nose dobro, da dobro znaju razlikovati, ja osobno, ne dodiruje me to... voljela bih sa svakim posebno sjesti i pitati u čemu je problem i čega se boje, ali takvog vremena nemam'', objasnila je Konstrakta.

Zagrebačka publika večeras će je imati priliku slušati u Muzeju suvremene umjetnosti.



''Uvijek se ovdje lijepo osjećam i dobrodošlo i volim nastupati u Zagrebu, pogotvo kad su samostalni koncerti, dođe publika koja zna pjesme pa odmah kreće odnos'', priča Konstrakta.

A ne sumnjamo da večeras neće nedostajati dobre energije.

