Autorica megapopularnog Bridgertona u Hrvatskoj ispričala tajnu svojih povijesnih ljubavnih priča!

Svojim romantičnim sagama Bridgerton, Julia Quinn očarala je čitatelje diljem svijeta. Prema tim su povijesnim ljubavnim pričama snimljene i tri sezone megapopularne serije. Autorica ovih dana boravi u Hrvatskoj pa je našoj Dijani Kardum za In magazin ispričala koliko sudjeluje u ekranizaciji svojeg štiva. Otkrila je kako je došla na ideju za knjige te još koji detalj iz svoje karijere.

Kad je prije tri godine prvi put izašla serija, bridgertonmanija zavladala je svijetom. Serija Bridgerton, koja je u prvoj sezoni pratila odnos mlade aristokratkinje Daphne i vojvode od Simona, očarala je gledatelje. A njezin uspjeh je pridoni većoj popularnosti knjiga 18 godina nakon što su napisane.



''Nevjerojatno i nerealno, u terminima posla, ne radim baš puno sa serijom, dala sam im potpunu kreativnu slobodu. Stvarno su pametni. Mislim to je Shonda Rhimes, znaju svoj posao, neću im govoriti što raditi'', rekla nam je Julia.

Juliji Quinn nakon toga narasla je popularnost i izvan svijeta ljubitelja ljubavnih romana, koji su željeli znati sve o dogodovštinama čak 8-ero djece Bridgerton.



''Ideja je došla prvo od Simona, on je bio prvi. Upoznala sam nekoga tko je mucao i bila sam fascinirana tim jer sam ja prilično brbljava. Razmišljala sam kako bi bilo kad ne bih mogla komunicirati i kako bi to promijenilo odnose s ljudima. Pa sam razmišljala kako to učiniti dramatičnijim, to je stvorilo Simona i kad sam mu htjela dati nekoga da se zaljubi, dala sam mu takvu strašnu obitelj, nek se oženi u najbolju obitelj ikad'', prič Julia.

Iako radnja serije ne prati slijepo i knjige, Julia zasad nije imala nikakvih intervencija.



''Vidim scenarij i mogu ponuditi savjet ali inače su scenariji nevjerojatni da kažem - odlično je. Mogu postaviti pitanja zašto ste to napravili, ali nikad nisam imala nešto gdje bih rekla, mislim da je ovo pogrešno, pitam zašto, oni objasne i prihvatim'', kaže.

Treća sezona serije prati priču Penelope i Colina, a mnogi su obožavatelji bili nezadovoljni što je time preskočena jedna knjiga u nizu ili, točnije, ljubavna priča drugog brata Bridgerton.



''Tu je odluku donio show, i to je bila jedna od onih stvari kad su mi rekli - nisam za to znala prije vas. Kad su mi rekli, pitala sam jeste li sigurni da to želimo, jer su obožavatelji stvarno uzbuđeni i onda su mi objasnili razloge i rekla sam - ima smisla, upoznali smo već Penelope i Colina i zato što je show...'', kaže.

Pisati je počela jer nije mogla odlučiti što studirati. Svoju prvu knjigu objavila je s 24 godine.



''Prilično nevjerojatno, drugačije nego danas, kada pokušam objasniti ljudima koliko drugačije kažem kad sam prodala prvu knjigu nisam imala e-mail adresu'', kaže Julia.

Nakon Bridgertona pisala je i o Smythe - Smith obitelji te Roksbyjevima, koje ovih dana predstavlja i u Zagrebu. Za jednu joj knjigu treba između 4 i 6 mjeseci. A svakoj prethodi i opsežno istraživanje.



''Pišem o ovom vremenskom razdoblju tako dugo, ima stvari koje jednostavno znam, ne moram ih više istraživati, znam različite titule, znam što žene ne smiju, morala sam istražiti kakva je bila medicina 1796. i kad sam se počela baviti time rekla sam zapravo moraš istražiti kakve su bile medicinske škole tih godina. Težim uzeti dosta vremena između knjiga i onda počnem zapisivati ideje, kad god počnem zapisivati ideje zamjeram si što to nisam počela prije'', prič.

Njezini romani prevedeni su na 41 jezik i 19 puta su se pojavili na listi bestselera The New York Timesa. Uvedena je u Kuću slavnih američkih pisaca romansa

''Za svakog autora kad dospiju na New Yorkovu listu najčitanijih je nevojerojatan cilj. Prva moja knjiga je bila treća Bridgertonova knjiga, Gentlemanska ponuda, bila je tamo tjedan dana, mislim da smo pripremili zabavu'', kaže.

I dok obožavatelji s nestrpljenjem očekuju nove ljubavne zaplete iz pera ove spisateljice, ona se trenutačno posvetila nečemu posve drugačijem - borbi protiv zabrane pojedinih knjiga u SAD-u. No nove ideje već se motaju po glavi.

