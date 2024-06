Leonarda Boban otkrila tajnu obnovljene bračne sreće s legendarnim Vatrenim, nije uvijek bila idila: ''Pa si ti misli!''

Legendarni Vatreni Zvonimir Boban i njegova supruga Leonarda u ljubavi su više od tri desetljeća, no nije uvijek vladala idila. Danas su zaljubljeni do ušiju, a ona nam je otkrila tajnu njihove ponovne bračne sreće. Na dodjeli gdje je Leonarda osvojila nagradu za ikona stila, s ovom modnom dizajnericom je o ljubavi je razgovarao naš Davor Garić za In magazin.

Leonarda Boban ovog je tjedna dobila nagradu za ikonu stila.

Kako ju je doživjela?

''Hvala lijepa! Ponašat ću se k'o ikona sad... pravit ću se važna. Pa to famozno zvuči'', šali se Leonarda.

Što jedna ikona stila mora znati kad je moda u pitanju?

''Mislim da inače ljudi, pogotovo žene, trebaju biti sigurne u ono što su obukle na sebe baš zbog toga da su i same sebi lijepe, a to naravno ima refleksiju u društvu. Da se osjećaju sigurno i da uživaju u tome što nose'', zaključila je Leonarda.

Tko je po njoj najbolje odjevena žena?

''Strašno mi se sviđa ova malička Ljupka Gojić. Nju kad vidim, ona mi je stvarno osvježenje baš zato što je neobična, a svoja je. Zna se ponašati i s guštom nosi ono što obuče na sebe. Baš je Ljupka!'', iskreno je rekla Leonarda.

A frajeri? Kakvi su Hrvati?

''Nemam pojma! Kaj imamo frajere? Zato kaj imam muža, zato sam to rekla... ne gledam dalje!'', zključila je Leonarda.



Leonarda i Zvonimir Boban nakon 28 godina braka su se razdvojili, no ljubav je pobjedila sve izazove pa su prije nekoliko mjeseci svojem braku dali novu šansu. Vjenčali su se 1993. u Milanu i imaju petero djece.



Kako danas izgledaju njihovi obiteljski dani?

''Jako lijepo. Imamo veliku djecu, posvećeni smo jedni drugima puno više nego prije i poznajemo se puno više. Odrasli smo baš skupa. Sad ćemo 33 godine braka! Pa si ti misli!'', kaže Leonarda.

Kako opstati 33 godine?

''Povjerenje jedan drugome, apsolutno prvo, i konstantno proučavanje zato što mislim da mi žene ne smijemo se dati proučiti u prevelikim zalogajima, nego malo po malo tako da uvijek iznenađujemo našeg muškarca'', zaključila je Leonarda.

Čime Zvonimir Leonardu iznenadi?

''Iznenadi kad je više doma! hahaha... Kad nije na kartanju!'', našalila se.

A na kartanje voli ići?

''Da, da, to mu je ispušni ventil. Druženje s fredovima i kartanje. Sve po dogovoru, tko kamo hoće. Kod mene nema podjele. Baš smo si friendly po tom pitanju'', kaže.

U biti je recept dobre veze ne samo da ste u braku nego da ste i najbolji prijatelji?

''Apsolutno, da'', zaključila je.



Leonarda je sve nedavno iznenadila novom kratkom frizurom.



''Pred puno godina sam isto imala tako kratku kosu, sad su već došle neke godine kad mi ide na živce smišljat bum se šišala, ne bum, ovako, onako... Ovako se ošišam, pofarbam sijede kad izađem van i to je to'', kaže.

Za kraj je Leonarda dala jedan savjet kako biti sretan u životu.

''Hmmm, znaš kaj! Evo momentalno se ja osjećam kao da hodam 3 centimetra iznad zemlje, ali i u zadnjih par mjeseci se tako osjećam, kao da sam samosvjesnija svojih godina i moje djece velike, mog lijepog odnosa sa mužem, ko da mi nitko nije ravan! Evo tako se osjećam, a mislim da baš ta samosvjesnost vlastitog života treba tu bit stalno negdje prisutna i mislim da je onda sve lako!'', zaključila je Leonarda.

