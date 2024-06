Divna vijest u životu naše pjevačice: ''Hvala ti što si mi otkrila novu dimenziju ljubavi!''

Ivana Lovrić podijelila je sretnu vijest na društvenim mrežama, gdje je otkrila da su ona i njezin suprug postali roditelji malene djevojčice.

Pjevačica grupe Colonia Ivana Lovrić na svojim je društvenim mrežama obznanila radosnu vijest.

Naime, ona i njezin suprug postali su roditelji malene djevojčice.

"Eli J. is in the house. Hvala ti što si mi otkrila novu dimenziju ljubavi, ljubavi", napisala je Ivana uz fotografiju iz rodilišta, a u komentarima je dobila brojne čestitke.

Sviđa li vam se bebino ime? Da

Ne Da

Ne Ukupno glasova:

Aktualna pjevačica Colonije je u veljači na pozornici otkrila da iščekuje bebu sa svojim partnerom Matijom Jakšićem.

"Pozdravljamo vas Boris i ja, i moja mala bebica", poručila je tada Ivana nakon što je išetala na pozornicu s povećim trudničkim trbuhom.

Ivana se udala prije nekoliko mjeseci, a slavlje se održalo u popularnom zagrebačkom klubu, a više detalja otkrila je za IN Magazin.

"Mislim da je ovo svima bilo neočekivano. Čim smo poslali ljudima da imaju dress code, da moraju biti casual obučeni, to je već bilo čudno i drugačije", rekla je Ivana, koja je sa suprugom imala i klasično vjenčanje u Dalmaciji.

"To je trebala bit onako malo manja zabava, bilo je na kraju 200 ljudi i 3 dana. Klasika. Klasična jedna dalmatinska svadba, bilo je sve klasično, ne znam je l' može biti klasičnija svadba nego što je bila. Crkva, sala, juha dolazi pa torta, pa rezanje pa prskalice, sve smo zadovoljili. Bio je i vlakić i sve" ispričala je svojevremeno.

Pogledaji ovo inMagazin Neobična vjenčanja slavnih Hrvata: Bosa po kamenjaru, na brodu u tajnosti i ekstravagantne vjenčanice!

Pogledaji ovo inMagazin Pjevačica grupe Colonia u šestom mjesecu trudnoće udala se u sportskoj vjenčanici: ''Još 3 mjeseca i postat ću majka''

Pogledaji ovo Celebrity Pjevačica Colonije na pozornici otkrila sretne vijesti: "Pozdravljamo vas Boris i ja, i moja mala bebica!"

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Sonja Kovač objavila emotivne prizore snimljene nakon poroda: "O količini suza radosnica mogla bih napisati roman!"

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Fani Stipković i Fernando Hierro sedam mjeseci nakon rođenja sina okreću novu stranicu, on je donio veliku odluku!