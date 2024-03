Pjevačica grupe Colonia u šestom mjesecu trudnoće udala se u sportskoj vjenčanici: ''Još 3 mjeseca i postat ću majka''

Svadbeno slavlje uz bakljadu i obvezni dress code za goste – sportski i opušteno! Pjevačica grupe Colonia Ivana Lovrić udala se za svojeg partnera Matiju te je zablistala u neobičnoj vjenčanici. Ivana je i u blaženom stanju, a kad stiže beba i kako joj prolazi trudnoća, otkrila je našem Davoru Gariću.

Pjevačica grupe Colonia Ivana Lovrić udala se za svojeg partnera Matiju Jakšića. Slavlje se održalo u popularnom zagrebačkom klubu, a na ulazu je mladence dočekala prava bakljada.



''Mislim da je ovo svima bilo neočekivano. Čim smo poslali ljudima da imaju dress code, da moraju biti casual obučeni, to je već bilo čudno i drugačije'', priča Ivana.



Par je ulazak u bračnu luku proslavio noćnim izlaskom i partyjem na plesnom podiju. Ipak, morali su zadovoljiti pravila i očekivanja uže i šire rodbine pa ni klasično vjenčanje, nešto ranije u Dalmaciji, nije izostalo.



''To je trebala bit onako malo manja zabava, bilo je na kraju 200 ljudi i 3 dana. Klasika. Klasična jedna dalmatinska svadba, bilo je sve klasično, ne znam je l' može biti klasičnija svadba nego što je bila. Crkva, sala, juha dolazi pa torta, pa rezanje pa prskalice, sve smo zadovoljili. Bio je i vlakić i sve'', priča Ivana koja je u blaženom stanju.



''Sve je po planu, sve je super, da kucnem u drvo. Sve je top. Imam sad pregled idući tjedan, bit će sve dobro. Svaki pregled čekam kao da mi je zadnje na svitu. Veselim se, još 3 mjeseca i postat ću majka. Ne mogu vjerovati. Osjećam se tako spremno, toliko sam htjela ovo, mislim da nikad u životu nisam bila spremnija za taj korak. Drago mi je da se poklopilo da smo i Matija i ja to željeli svom silinom, i mislim da sam baš onako spremna prenijet sve ono što sam ja kroz život prošla, sve što sam naučila, mislim da sam spremna prenijet na nekog i da ću mu pružit sve najbolje moguće, eto'', priča Ivana.



Svadbenu plesnu groznicu subotnje večeri nisu propustili ni Ivanini kolege.



''Sad trenutno se nalazi u jednoj sretnoj fazi u svojem životu, vjerojatno najsretnijoj fazi u životu, ovo će joj zaista biti nešto što će joj obilježiti cijeli život. Znaš kako je to kad dobiješ bebu, kad dobiješ malo dijete, to je jedan novi život koji si donijeo na svijet, ne postoji neki drugi lijep osjećaj kao taj. Što se tiče nje, ja mislim da će ona biti prekrasna majka'', govori Boris Đurđević.



''Ona ima svoj fitness studio za one malo naprednije, kao tehnologija, vježbe i sve te stvari, i Luci je u tom periodu htio smršavit. Prijatelj me je povezao sa njom i poslao me na sve te tretmane i sve to, ali nisam znao da je Ivana iz Colonie u pitanju, ja dolazim na tretmane kad skužim nju... Tretman traje 45 minuti mi smo 2 sata pričali i od tad to sad već traje, traje, traje i ovo vjenčanje i brak samo neka traje, traje i traje'', ispričao je Luciano Plazibat.



Nakon ovog neobičnog svadbenog slavlja par će se posvetiti pripremama za dolazak bebe.



''Pauza je što se gaža tiče, to je definitivno. Ja sam rekla svom menadžeru da očekuje za jedno dva tri mjeseca da može bookirat gaže. A vidjet ćemo, ja sam uvijek bila tako malo optimistična'', zaključila je Ivana.



Mladencima sretno u bračnoj luci, a beba stiže već u lipnju.

