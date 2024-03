Neobična vjenčanja slavnih Hrvata: Bosa po kamenjaru, na brodu u tajnosti i ekstravagantne vjenčanice!

Vjenčanje pjevačice grupe Colonia Ivane Lovrić izazvalo je zanimanje jer je dress code bio - sportski i opušteno. Neobična vjenčanja u redovima slavnih nisu rijetkost. Istražili smo koje su se domaće zvijezde vjenčale u Las Vegasu, a koje na brodu. Tko se udao bez prstena, a koja je slavna Hrvatica do matičara hodala bosa po kamenjaru, zna naš Davor Garić, a sve možete vidjeti u prilogu In magazina.

Što se dogodi u Vegasu, ostaje u Vegasu! Možda nikad nećemo saznati detalje, no znamo da su u Las Vegasu brojne hrvatske zvijezde izrekle sudbonosno DA. Tony Cetinski, Ella Dvornik, Nives Celzijus, ali i Mladen Grdović.



''Stojko Vranković je igrao u NBA i bili smo kod njega gosti. Rekao je ''Vi se morate ženit, dva miseca ste tu!'' I tako smo Branka i ja odlučili se oženiti u Las Vegasu'', ispričao nam je jednom prilikom Mladen Grdović.



Neobičnu lokaciju - brod na morskim valovima - za svoje su vjenčanje birali Haris Džinović, Dražen Žerić Žera, ali i Dino i Viktorija Rađa, i to u korčulanskom arhipelagu. Kum im je bio Petar Grašo.



''Nakon ''uzimam'' i svega svi smo s letiti u more, bilo je genijalno, baš drugačije vjenčanje. Onda smo nazvali roditelje i rekli ''Eeeej, znate šta ima novo? Mi se vjenčali! Hehe...'', prisjetila se i Viktorija Rađa.



Sandra Perković izabrala je za vjenčanje neobičan dan - 31. prosinca, pa je s gostima u vjenčanici dočekala novu godinu.

Raskošno slavonsko vjenčanje poduzetničko-ljubavnog para Martine Ravlić i Darka Marijanovića izazvalo je golem interes javnosti - što zbog neobične vjenčanice, što zbog činjenice da su im pjevali Petar Grašo i Lepa Brena.



''Svaka naša fešta je uz Duge noge, uz neke od njezinih pjesama, ja sam suprugu govorila ''Ako se budem udavala, ne priznajem ništa ako me ne iznenadiš nego sa Lepom Brenom!'' Naravno, on se potrudio preko svojih prijatelja, poznanika da me zaista iznenadi s Lepom Brenom. Nije vjerovala pa je išla zvat neke menadžere ''Ja bih Lepu Brenu za svadbu!'' - ''Ne, ne pjeva Lepa Brena na svadbama!'' Ja kažem lažeš, nema šanse. Brena ne pjeva na svadbi...'', pričala je Martina Ravlić Marijanović.



Slavnim je mladenkama put do voljenog katkad pravi izazov - Snježana Schillinger po kornatskom je kamenjaru morala koračati bosa, a supruga košarkaša Jusufa Nurkića u glamuroznoj vjenčanici i japankama. Sve je to ništa kad saznate da se Darija Lorenzi Flatz udala bez osnovne opreme za vjenčanje.



''Sa svojim mužem Flatzom ni prsten nemam'', otkrila je Daria.



Ana Gruica je odabrala zaista neobično pokrivalo za glavu, a glazbenik Hrvoje Rupčić vjenčao se s indijanskom perjanicom i u neobičnim kostimima na Biokovu. Ivana Paris i Dino Bubičić cijelo su vjenčanje proveli pred TV kamerama pa je njihova svadba bila pravi reality show.



''Da l' bih ponovila to iskustvo u ovim godinama, ne bih zasigurno, ali u životu moraš probat sve i svašta da vidiš šta ti se sviđa, a šta ne'', rekla je Ivana.



Severina se s bivšim suprugom vjenčala čak tri puta. Detalje je otkrila javno jer je snimke raskošnog slavlja pretvorila u videospot za pjesmu Kuma.



''Kad je pjesma bila gotova jedino što mi je palo na pamet je bilo to. Jer sad radit spot - ponovno svadbu - to mi se ne da!'', ispričala je Seve.



Uskoro kreće proljetno-ljetna sezona vjančanja pa čekamo nove neobične priče sa zvjezdanih vjenčanja.

