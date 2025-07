Što je muškarac bez brkova? Brad Pitt prošetao svoj novi imidž

Brada Pitta snimili su paparazzi u izdanju u kakvom ga još nismo imali prilike vidjeti.

Brad Pitt ovih je dana iznenadio fanove novim izgledom – glumac se pojavio s gustim brkovima, sunčanim naočalama i potpuno promijenjenim modnim stilom, daleko od klasičnog holivudskog šarma na kakav smo navikli.

Paparazzi su 61-godišnjeg glumca snimili ispred kultnog kina Beverly Cinema u Los Angelesu, a svi pogledi bili su uprti u njegovu drastičnu promjenu. Brkovi, karirane hlače i opuštena bijela majica – Brad izgleda gotovo neprepoznatljivo.

Brad Pitt Foto: Profimedia

Brad Pitt Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Je li ovo najteža transformacija naše vizažistice? Naježit ćete se kad vidite koga se sjetila!

Slavni glumac trenutačno snima film ''The Adventures of Cliff Booth'', nastavak hita "Once Upon a Time in Hollywood", i za novu ulogu utjelovljuje retro estetiku do najsitnijeg detalja.

Brad Pitt Foto: Profimedia

Galerija 26 26 26 26 26

S kavom u ruci i baterijskom lampom kojom snima neku od scena, Pitt unosi dozu humora i stila u svaki kadar.

Brad Pitt Foto: Profimedia

Što kažete na novi imidž Brada Pitta? Super mu stoje brkovi

Totalna katastrofa, ne sviđa mi se Super mu stoje brkovi

Totalna katastrofa, ne sviđa mi se Ukupno glasova:

Pogledaji ovo Celebrity Čime je to Ella Dvornik isprovocirala pratitelje ispod fotke bez bikinija?

Na društvenim mrežama već pljušte komentari, a obožavatelji se slažu: ovakvog Brada Pitta još nismo vidjeli.

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Zanimljivosti Supruga legendarnog sportaša otkrila tajnu linije nakon što je izgubila čak 30 kila

1/38 >> Pogledaji ovu galeriju +33 Zanimljivosti Ovako je izgledalo raskošno vjenčanje najboljeg BiH košarkaša u Dubrovniku!

Pogledaji ovo Celebrity Viralna objava djevojke koja traži društvo za Thompsonov koncert: ''Trebala sam ići s dečkom, ali...''