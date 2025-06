Ante Gelo u suzama na komemoraciji Matije Dedića, jedan trenutak bio je posebno dirljiv

U prepunoj dvorani Vatroslava Lisinskog održana je emotivna komemoracija za Matiju Dedića, na kojoj je potreseni Ante Gelo, nakon srceparajuće objave na Instagramu, u suzama grlio Katarinu Milković i upisao se u knjigu žalosti.

U Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održana je komemoracija u čast prerano preminulog Matije Dedića.

Emocije su bile izražene na svakom koraku, a među okupljenima su bili njegova neutješna obitelj, prijatelji i kolege glazbenici. Posebno je dirljiv bio trenutak kada je Ante Gelo, vidno potresen, u suzama zagrlio Katarinu Milković, novu ravnateljicu Agencije za odgoj i obrazovanje. Gelo se teško suzdržavao i prilikom upisivanja u knjigu žalosti, što su zabilježili i prisutni fotografi.

Ante Gelo - 1 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Već ranije, na svom Instagram profilu, Gelo je objavio oproštajnu poruku koja je mnogima slomila srce.

"Prijatelju moj dobri, Matija moj lijepi, kuda žuriš…slomio si mi srce. Od vremena kad smo bili klinci, ja sam te gledao kao jednog i jedinog, bio si moj prijatelj, najdraži pijanist, uzor i ponos. Volio sam s tobom dijeliti binu i osjećao sam se tako sigurno dok sam ti bio blizu, dok smo svirali, živjeli. I naš Graz i Akademija na kojoj si me dočekao, i tepisi i sarma i veš koji nosimo na pranje u Zagreb i Gabi koja ti nosi klopu....vjetar u leđa si mi bio uvijek. I sva putovanja iz Graza dok si sjedio na zadnjem sjedištu, a Sale, Sova i ja bi plakali od tvojih provala….nitko nije bio duhovit kao ti, nitko, lud sam za tobom onakvim, obožavam te. I nitko me nije znao naljutiti kao ti i onda bi odsvirao nešto tako…tako dobro….da bi se ja slomio i rekao bih ti da te volim i da ti sve opraštam, da glazba koja iz tebe izađe nije drugo nego nadnaravno i nadahnuto neopipljivo, postojanje dokaza da ovo za čim tragamo ima smisla i postoji", započeo je.

Ante Gelo - 2 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

U nastavku se prisjetio zajedničkih trenutaka koji su mu obilježili život.

"Matija…slomljen sam i plačem i nije fer….poslije svega što smo prošli….utkan si u moj život od djetinjstva i kako da te sad pustim? Tvoja intra na klaviru su nešto što mi je najdraže u glazbi, to nitko ne zna….to se ne može navježbati..tebi nikad nije trebalo objasniti što treba, samo bi prosuo to zlato iz svojih ruku i srca…talentirano jedno stvorenje neponovljivo….. Najljepši dani mojeg života su u Grazu i u Morris Studiju, kako nam je bilo dobro…ostaje iza tebe jedno prostranstvo ljepote glazbe, jedno nebo puno zvijezda, i tvoj izbor harmonija i tonova…..kao čipka koju si ispleo svojim spretnim prstima, nagnut nad klavirom kojeg si toliko volio i s kojim si tako divno srastao... I bio si svjetski, jedan od najboljih svjetskih jazz pijanista, meni najbolji. Oduvijek. I ovo naše, nedovoljno široko društvo za disciplinu jazz klavirskog trija ti je bilo preusko i oduvijek me to ljutilo. Jer sam znao da ti je mjesto u Down Beatu."

Komemoracija Matije Dedića, Gibonni Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Zahvalio mu je i na zajedničkom radu i svemu što su dijelili:

"I hvala ti za Gabičinu ploču i za prijateljstvo da je radimo skupa. Pjesma je bila naš život…i svi naši frendovi muzikanti koje si toliko volio i trudio se da snimamo i sviramo. A solo u ZKM-u na 'Ono sve što znaš..'? Nešto savršeno. I uvijek si tu bio ti. Uvijek. Hvala ti u ime cijele ekipe s Graz akademije i hvala što si nas čuvao kao ekipu koja je nerazdvojna i koja se neće ponoviti. Slomio si me. Prvo Oliver pa Miro pa Baraković pa sad Ti? Svi ste napustili ovu obalu...uvijek ćeš biti mladost moja. Volim te Matija i voljet ću te zauvijek. Tvoj Gelo."

Gubitak Matije Dedića ostavio je dubok trag među njegovim najbližima, a Geline riječi dirljivo su svjedočanstvo o prijateljstvu i ljubavi koja seže daleko izvan glazbe.

Matija Dedić - 3 Foto: In Magazin

Matija Dedić Foto: Bruno Konjevic / CROPIX

Matija Dedić Foto: Davor Puklavec/Pixsell

