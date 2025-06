Žiri je odlučio! Odabrani su superfinalisti Paradise City Art Contesta: pobjednici natječaja bit će dio rock povijesti zajedno s Guns N’ Roses na Ušću.

Publika će njihove radove moći vidjeti u velikim formatima, u najatraktivnijoj zoni koncertnog prostora.

Nakon višetjedne selekcije i velikog interesa umjetnika iz cijele regije i Europe, poznata su imena autora čiji su radovi proglašeni najboljima u sklopu Paradise City Art Contesta, umjetničkog natječaja organiziranog povodom koncerta legendarnog benda Guns N’ Roses, koji će se održati 18. srpnja u Beogradu.

Natječaj, koji su pokrenuli organizatori događaja SkyMusic i Live Nation, spojio je svijet vizualne umjetnosti i rock and rolla s ciljem da koncert godine dobije i svoju umjetničku dimenziju. Zadatak je bio, kroz suvremeni likovni izraz, oživjeti duh benda koji je obilježio povijest rock glazbe.

Stručni žiri u sastavu Borut Vild, Brian Rašić, Jadranka Janković Nešić i Voštcast tandem – WajWaji i Voja Panjković, 13. lipnja odabrao je deset finalista, a od 18. lipnja službeno su poznata i imena troje superfinalista čiji su radovi nagrađeni ulaznicama za koncert.

Ana Jovanović, Tamara Radović i Marko Tomić izborili su svoje mjesto u superfinalu, a njihove radove možete pogledati u nastavku.

Publika će imati priliku svih deset izabranih radova vidjeti u velikom formatu (2×4 m) u Party zoni koncertnog prostora, na najprometnijem dijelu događaja, gdje će pridonijeti atmosferi jednog od najiščekivanijih glazbenih spektakala ovog ljeta.

Više informacija dostupno je na stranici: https://gunsnroses.skyevents.rs/sr/art-sr/

Legendarni Guns N’ Roses, bend koji je ostavio neizbrisiv trag na glazbenoj sceni, 18. srpnja nastupa na beogradskom Ušću, a umjetnici Paradise City Art Contesta bit će dio te priče.

Kako je izgledao odabir superfinalista, možete pogledati OVDJE.

Guns N’ Roses, globalno priznati kao jedan od najvećih rock bendova svih vremena, od osnutka 1985. godine redefiniraju žanr svojom neponovljivom energijom i beskompromisnim zvukom. Albumi poput Appetite for Destruction, Use Your Illusion I i Use Your Illusion II te brojni hitovi postali su dio rock povijesti i nezaobilazna lektira generacijama fanova diljem svijeta.

Domaća publika imat će priliku čuti ih uživo 18. srpnja na beogradskom Ušću, a posebni gosti ovog spektakla bit će i grupa Public Enemy.

Ulaznice za koncert dostupne su putem stranice efinity.rs i besplatne aplikacije eFinity.