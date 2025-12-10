Jeste li spremne za kviz o jednom od najljepših klasika književnosti i filma?

Dobro došli na kviz posvećen jednom od najljepših klasika književnosti i filma – ''Male žene''.

Kroz 10 pitanja provjerit ćemo koliko dobro poznajete živote i avanture sestara Meg, Jo, Beth i Amy March, kao i likove koji su obilježili njihovo odrastanje, snove i međusobne odnose.

Ovaj kviz obuhvaća i sadržaj originalnog romana i poznatih filmskih adaptacija, uključujući i onu iz 2019. godine.

Pripremite se prisjetiti najvažnijih događaja, likova, emocija, ali i zanimljivih detalja koji ''Male žene'' čine bezvremenskim djelom.

