Više od stotinu djela najvećih imena hrvatske likovne umjetnosti od moderne do poslijeratnog perioda

Početak ljeta 2024., Artmark obilježava izložbom Ljetne aukcije u Galeriji Artmark koja uključuje 108 djela najvećih imena hrvatskog slikarstva i kiparstva od modernizma do poslijeratnog perioda. Riječ je o do sada najvećoj selekciji umjetnina na Artmark aukcijama.

Na naslovnici Artmarkovog aukcijskog kataloga je Portret Ferde Ivanuša, Miroslava Kraljevića. Jedan od najslavnijih hrvatskih slikara preminuo je s nepunih 28 godina, te je za sobom ostavio ograničen broj djela, a ovo dosad malo poznato Kraljevićevo ulje, prikazuje lik uglednog požeškog odvjetnika Ferde Ivanuša i zasigurno je na listi želja svakog strastvenog kolekcionara hrvatske moderne.

Djelo je desetljećima bilo dio zbirke obitelji Ivanuš, a zadnjih 30 godina dio je značajne zagrebačke kolekcije. Valja istaknuti i vječnog favorita Vlaha Bukovca čije ulje na platnu pod nazivom Meditacija prikazuje intimistički portret njegove kćeri, Jelice Bukovac, koju je od milja u svom ateljeu oslovljavao s “malena kolegica”. Djelo je nastalo za vrijeme njegova Praškog perioda, oko 1916., a prikazuje Bukovčevu najstariju kći u dobi od otprilike 19 godina.

Pri samom vrhu procjena je i ulje na platnu s prikazom magično-realistične jesenske mrtve prirode značajnog predstavnika moderne Vladimira Varlaja. Licitirat će se i za djelo Mirka Račkog, koje je uz povremena izlaganja na tematskim izložbama, godinama bilo pohranjeno u depou zagrebačke Moderne galerije.

Kao tematski nastavak na Kapitel s Proljetne aukcije, licitirat će se za crtež Studija anđela iz 1925. godine, koji je Ivan Meštrović posvetio svom sinu Tvrtku. Djelo s motivom anđela Gabrijela, poslužilo je kao studija za kasnije izvedene skulpture, a jedna od poznatijih izložena je u Brooklyn Museumu u SAD-u. Licitirat će se i za Meštrovićevu broncu - Blagovijest. Tu su i ostala značajna imena moderne kao Nikola Mašić i Portret i Menci Clement Crnčić s diptihom Marina. Motiv sjevernog Jadrana sastoji se od dva dijela koja se nadopunjuju, a zasebno predstavljaju dojmljiva izdanja Crnčićevog stvaralaštva.

Glavni junak poslijeratnog perioda na Ljetnoj aukciji, nezaobilazni je Edo Murtić koji u ovoj selekciji broji čak šest djela, od kojih je procjenom i dimenzijama najveće ulje na platnu pod nazivom Siva podloga iz 1975. godine. On je najskuplje procijenjeno Murtićevo djelom u Artmark selekciji do sada. Još jedna poslijeratna kolekcija na Ljetnoj aukciji je ona Frane Šimunovića, a sastoji se od četiri djela s prikazima kamenjara i pejzaža karakterističnih za Šimunovića.

Ljetna aukcija ne donosi samo impresivne radove Ede Murtića i Frane Šimunovića, već i širok spektar djela renomiranih hrvatskih poslijeratnih umjetnika. Prateći trendove na umjetničkom tržištu i globalnoj potražnji, u ovoj se selekciji predstavlja zavidan opus hrvatskih poslijeratnih umjetnika.

Izložba Ljetne aukcije u Galeriji Artmark na Strossmayerovom trgu 5 može se pogledati od 24. svibnja do 10. lipnja, nakon čega će se u Velikoj dvorani hotela Sheraton, u utorak 11. lipnja u 19:00 sati održati Ljetna aukcija.

Ulaz u Galeriju je slobodan. Radno vrijeme je od ponedjeljka do subote od 10 do 20 sati, a nedjeljom od 11 do 16 sati.