Film koji ne možete prestati gledati jer vas brzo odvuče u nešto što nikad niste pomislili da će se dogoditi

They Cloned Tyrone Foto: Profimedia

They Cloned Tyrone nedavno je došao na Netflix i stoji nepravedno zavučen među filmove i serije kao neki loš filmski uradak. Ovaj film to nije. Ovo je neočekivano kreativan film sa zanimljivom radnjom, odličnim glavnim likovima te još boljom glazbenom podlogom.

They Cloned Tyrone je došao kao zabavno ljetno iznenađenje usred relativno loših originalnih filmova na streaming servisima.

Ta je znanstveno-fantastična komedija redateljski prvijenac Juel Taylora, koji je zajedno s Tonyjem Rettenmaierom napisao scenarij za film. Scenarij je dosljedno smiješan i moderno napisan, ali sam scenarij ne bi bio toliko interesantan bez talentiranog glavnog trojca koji vode ovaj film, svatko u svom ritmu.

Na početku vam se čini kako gledate tipičnu komedija-dramu iz 90-ih, koja se vrti oko malog mjesta koje predvode svodnici i dileri, ali kako priča odmiče, ubrzo shvatimo da je ovo zapravo film o nevjerojatnoj teoriji zavjere. Taylor je sa svojim inovativnim redateljskim rješenjima kreirao drugačiji film od većine koju možemo gledati na raznoraznim streaming platformama. Priča vas kupi na prvu jer niste sigurni u datim trenutcima što gledate, što je stvarnost, a što ne, a likovi su iznimno dobro napisani i doprinose da ova čudnovata priča bude smiješna i strašna u isto vrijeme. Vizualni ugođaj koji Taylor uspijeva kreirati je dojmljiv, turoban, i s dozom funkynessa koji je podebljan muzičkim numerama.

Dijalog koji je napisao zajedno s Rettenmaierom je brz, živahan i duhovit, dok su likovi napisani tako da ne biste imali problem samo pratiti njihove odvojene živote ta dva sata. They Cloned Tyrone film je koji je na početku agresivan u svom realizmu i koji je snimljen na naturalistički način sve do trenutka kada ne postane gotovo komična avantura. Likovi se mijenjaju, atmosfera je drugačija te je jednostavno zabavan film za gledati od početka do kraja.

Jamie Foxx utjelovljuje lik svodnika Slicka Charlesa. Kao i obično, Foxx svojemu liku daje iznimno komičan i šarmantan karakter. On je vjerojatno i najzanimljiviji od triju glavnih likova, ali nikada ne preuzima vodstvo. Lik Fontaina glumi mladi i talentirani glumac John Boyega. Njegov je lik mračan i ozbiljan, a Boyega je dosljedan u svojom glumačkoj igri od početka do kraja. Treći glavni lik, i šećer na kraju zvani Yo-Yo, utjelovljuje talentirana Teyonah Parris. Njezin lik je lik prostitutke koju Parris igra šarmantno, komično i jednako dosljedno kao i prva dva glavna lika. Njih troje glavni su faktor zašto je ovaj film na kraju intrigantan i zaista gledljiv. Beskrajno talentirani, šarmantni i s odličnim komičnim tajmingom, Foxx, Boyega i Parris čine ovaj film jednim od interesantnijih koje sam gledala ovo ljeto.

They Cloned Tyrone jedan je čudnovati film koji, kada krenete gledati - ne možete prestati, s obzirom na to da vas vrlo brzo odvuče u nešto na što nikada niste mogli pomisliti da će se dogoditi. Glumci su sjajni, priča je intrigantna, a smijeha vam neće nedostajati. They Cloned Tyrone nepravedno je nereklamiran film na Netflixu koji je definitivno vrijedan gledanja.