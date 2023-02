Serija ''Zaposlene mame'' dolazi kao šamar svim nerealnim prikazima majki na TV-u

U moru serija i filmova gdje ženske likove koje igraju majke gledamo kao neka savršena bića koja ganjaju karijeru kao da nemaju djecu, a super su prisutne majke kao da nemaju karijeru, serija ''Zaposlene mame'' dolazi kao šamar svim tim nerealnim prikazima majki na TV-u, i odvažno se drži svojih načela već sedam sezona.

Ova kanadska humoristična serija je must watch za sve mame, ali i za one koji se jednostavno žele dobro nasmijati nedaćama glavnih junakinja.

"Zaposlene mame" (''Workin' Moms'') serija je koju je kreirala Catherine Reitman, koja ujedno igra jedan od glavnih likova. Ovu sam seriju počela gledati bez ikakvih očekivanja jer mi zaista nitko od glumaca nije bio poznat i ne sjećam se kada sam posljednji put gledala seriju u kanadskoj produkciji.

Prvu sezonu pogledala sam u trenu, što zbog trajanja od 22 minute po epizodi, što zbog genijalne priče i likova. Reitman je kreirala seriju koja prvi put pod mikroskop stavlja surovu realnost sa kojom se mame suočavaju u modernom svijetu. Ova serija iz epizode u epizodu postaje sve autentičnija i njezin humor zapravo proizlazi iz situacija koje se čine sasvim realnima. Neke od tema s kojima se ova serija na neustrašiv način bavi jesu prijateljski odnosi, pobačaj, nepovezivanje sa svojim djetetom, bračne nesuglasice, preispitivanje identiteta, seksualnost te izolacija koju mnoge nove majke osjećaju. Bavi se temama koje su poznate svima nama, ali ih prvi put gledamo na TV-u na realniji način. Ova je serija sjajno povezala sve glavne ženske likove tako da im je majčinstvo zajedničko, ali im je dala prostor da se razvijaju kao žene u svojim privatnim i poslovnim okruženjima. Reitman je kreirala seriju u kojoj je 99 posto žena iza kamera, jednako toliko i ispred, ali je u isto vrijeme dala prostor muškim likovima da se pozabave tematikom prilagodbe očeva u novom životu s bebom.

U seriji ima više glavnih ženskih likova i zaista su sve glumice sjajno odradile svoj posao. Likovi su potpuno drugačiji jedni od drugih te, iako ih majčinstvo veže, svaka od žena ima drugačiji pogled na novu životnu ulogu. Glumice su toliko ujednačene i prirodne da se čini kao da su u stvarnom životu najbolje prijateljice. To je nešto što uvelike doprinosi autentičnosti i kvaliteti ove serije. Iako je ovo serija koja je u svom centru komedija, na surov način prikazuje stvarne probleme s kojima smo se svi u jednom trenutku suočili, bilo da ste roditelj ili ne. "Zaposlene mame" vješto je i kreativno napisana serija koja u isto vrijeme prikazuje humor u stvarnim situacijama majčinstva, ali na ozbiljan način istražuje obiteljske i prijateljske odnose u odrasloj dobi. To je jedan od razloga zbog kojeg ova serija nije samo za mame već i za širu publiku koja će se uvjerljivo moći poistovjetiti s likovima i situacijama.

''Zaposlene mame'' još je jedna od serija koja je prošla ispod radara. Razlog je vjerojatno jer nam glumci nisu poznati, kanadska produkcija većini je nepoznanica, a serija je dostupna na Netflixu tek od prije nekoliko godina.

Serija je napisana genijalno, sirovo, s dozom humora, ali i šakom suza. ''Zaposlene mame'' komedija je koja se ne boji prikazati majčinstvo u pravom obliku. Kreirana je stvarno, za stvarne gledatelje, stvarne majke, one koje to žele biti, ali i za one koje ne žele ili ne mogu. Prepoznat ćete se u likovima i priči više nego što možete zamisliti, stoga mislimo da smo vam dali više nego dovoljno razloga da je pogledate čim prije.