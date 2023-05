Memoari zaludjeli čitateljski svijet: Saznajte koje su se biografije domaćih zvijezda najviše čitale!

Autobiografija princa Harryja, pod nazivom ''Rezerva'', u posljednjih je nekoliko mjeseci zaludjela svijet. Nikad dosad nije bilo prodavanije knjige u žanru memoara. U čemu je njezina tajna, ali i koje su se biografije domaćih zvijezda najviše čitale, u prilogu In magazina donosi naša Dijana Kardum.

Autobiografija princa Harryja najprodavanija je publicistička knjiga u povijesti. U samo jednom danu prodano je milijun i 430 tisuća primjeraka u SAD-u, Velikoj Britaniji i Kanadi. Ovakvi brojevi ne čude jer je knjiga i prije objavljivanja digla veliku prašinu, pogotovo kad su otkriveni dijelovi u kojima spominje i fizičke obračune s bratom.



''Oni dijelovi knjige koji najviše čitatelje privlače su upravo oni u kojima on zapravo pokazuje da nije drugačiji od običnog puta, da on ima potpuno jednake brige, probleme. Ima 30 godina, živi kod oca i jede hranu iz dostave nad sudoperom. Znači to je nešto s čim se ljudi mogu identificirati i zapravo on vrlo iskreno govori, ne samo o nekim lijepim trenucima svog života, nego isto tako iskreno iznosi sve bolne trenutke, sve svoje probleme, načine na koji je on pokušavao riješiti te probleme i načine na koji je pokušavao živjeti na što je moguće uobičajenije'', objasnila je Iva Karabaić.

Prema podacima o prodaji, u domaćim knjižarama najpopularnija knjiga prošle godine bila je autobiografija glumca Matthewa MccConaugheyja - Zelena svjetla. A u top 10 našli su se i memoari Mire Furlan i Darija Srne. Srnina autobiografija počinje njegovim najtežim životnim trenucima, kada je predvodio reprezentaciju na EURU u Francuskoj, dok mu je otac bio na samrti.

''Ja sam samo nastojao biti ono što su me moji roditelji odgojili – normalan, pristojan i zahvalan dečko. Naravno da nisam čovjek bez grešaka, ali sam na tim greškama učio'', izjavio je Darijo Srna.

''Darijo Srna također govori o sebi vrlo iskreno. Ja bih rekla da su te nove sad autobiografije koje zadnjih godina imamo priliku čitati, među kojima je i Mira Furlan isto tako. To su dijela u kojima ljudi koje mi znamo iz medija ili iz nekih drugih konteksta otkrivaju sebe na način na koji mi ne očekujemo'', objasnila je Iva.

Knjiga Mire Furlan ''Voli me više od svega na svijetu'' govori o glumičinim usponima i padovima, a otkiva i neke vrlo intimne detalje.



''Govore o sebi, i o nekim stvarima koje su doživljeli koje možda mi ne bismo bili spremni podijeliti čak niti s najbližom obitelji ili sa partnerom. Oni se tu razotkrivaju i ta iskrenost koju svi troje rekla bih pokazuju u svojim aitobiografijama, ta iskrenost je nešto što ljude privlači'', priča Iva.

Među najpopularnijih autobiografijama domaćih zvijezda svakako je i ona kapetana hrvatske nogometne reprezentacije Luke Modrića.



''Bilo je vrlo emotivno prisjećati se svih tih trenutaka ispočetka, znaš šta si sve prošao u životu, ali opet kad sve to stavljaš na papir, poslije kad čitaš, bilo je dosta emotivno jer ima nekih priča koje se možda ne znaju o meni, koje prvi puta pričam u knjizi, tako da je bilo jako emotivno to sve za mene'', izjavio je Luka.

Sasvim otvoreno i iskreno o djetinjstvu, želji za očevom ljubavlju, očuhu te svim drugim dijelovima svojeg života, u svojoj knjizi Premijerka progovorila je i Jadranka Kosor.

U Americi je gotovo pitanje prestiža izdati vlastitu knjigu. A iz dana u dan popis onih koji su na papir zabilježili svoj život sve je duži. Očekujemo stoga da ćemo o domaćim i inozemnim zvijezdama još štošta saznati.

