Mario Mihelj otkriva nam zašto MasterChef ima moć koju rijetke emisije imaju: ''To je njegova najveća snaga''

Iza kulisa jednog od najgledanijih televizijskih formata u zemlji krije se mnogo više od kuhanja i natjecanja. MasterChef je za Marija Mihelja prostor u kojem se spajaju edukacija, emocije i timski rad, a kroz vlastito iskustvo govori o odgovornosti, energiji na setu i ravnoteži, koja je ključna i pred kamerama i izvan njih.

Ulazak MasterChefa u finale Zlatnog Studija u kategoriji TV zabava godine dodatno je potvrdio poziciju tog formata kao jednog od najutjecajnijih na domaćoj televiziji. Za Marija Mihelja snaga emisije ne leži samo u televizijskoj atraktivnosti, nego u onome što iza nje ostaje – znanje, strast i stvarne životne promjene.

''Nema ništa ljepše u životu nego nekome prenositi svoje znanje, iskustvo, svoju strast i način života, uz to promoviramo gastronomiju, educiramo širu javnost o hrani, namirnicama i tehnikama. Imati tu priliku biti ambasador gastronomije i na kraju svega promijeniti nečiji život i otvoriti mu vrata novog svijeta, nije li to potvrda da nešto izvrsno radimo'', govori nam Mario Mihelj na početku razgovora.

Upravo u tome, kaže, leži i ključ ravnoteže koju MasterChef mora održavati iz sezone u sezonu – između struke i televizijske dinamike.

''Naravno da je važno, i mi se trudimo biti zabavni, edukativni i stručni.''

Mario Mihelj Foto: Nova TV

Publika pritom nije jednolična, pa svatko u emisiji pronalazi svoj razlog zašto se vraća pred ekrane – nekoga vode emocije, nekoga tehnike kuhanja, a nekoga energija žirija.

''Publika je različita i svatko nađe svoj razlog zašto gleda emisiju: netko se veže uz kandidata, netko voli samo učiti o hrani i kuhanju, netko se veže uz žiri… Emisija je puna emocija, uzbuđenja, kreativnosti i fine hrane.''

Mario Mihelj - 2 Foto: Nova TV

Finale Zlatnog Studija za Mihelja je istovremeno i priznanje i podsjetnik na odgovornost – jer takav format, koliko god bio zabavan, nosi težinu rada cijelog tima.

''Donio je oboje, i jednu veliku potvrdu da svi na setu radimo jako dobar posao.''

Kada se osvrne na vlastiti profesionalni put, bez puno razmišljanja izdvaja iskustvo koje ga je oblikovalo i usmjerilo prema ulozi chefa i edukatora.

''Kuhanje četiri godine s Francuzom Gillesom Camelieri, od njega sam najviše naučio kako razmišljati kao chef, to je jako bitno i to me je izgradilo u smjeru chefa i edukatora.''

Mario Mihelj Foto: In Magazin

Mario Mihelj - 6 Foto: In Magazin

Snimanja su intenzivna i traže stalnu prisutnost, no priznaje da u takvom ritmu presudnu ulogu ima atmosfera na setu i ljudi koji drže produkciju ''na životu'' iz dana u dan.

''Pa to je jako izazovno, ali imamo svoje rituale koji nam pomažu, odličan tim na setu, koji je tu u svakom trenu za što god treba, tako da sva ta energija koja je na setu, između svih nas te motivira da se daš maksimalno jer vidiš da su svi na setu sto posto i zato im hvala. MasterChef tim u srcu'', govori nam Mario.

Odnos među žirijem jedan je od zaštitnih znakova formata, a Mihelj ga opisuje potpuno u svom stilu – kroz ''savršeno jelo'' u kojem svaki element ima svoju ulogu.

''Ovo mi je najdraži dio, ja ću ga opisati baš full gastronomski – zamislite savršeno jelo, ali gledano iz moga kuta, znači steak. Stipe – bernaise umak, toliko profinjen, svilenkast, kremast, ali opet pun dubokih okusa. Goran – domaći hrskavi krumpirići s dimljenom paprikom, pečeni u pačjoj masti, tvrda hrskava korica puna okusa, iznutra mekan i putrast. Mario – savršeno pečeni odrezak medium, mekan, sočan, pun okusa. Da zaključim, svaki element je jako dobar sam za sebe, ali zajedno tvore jedno savršenstvo i balans, mislim da nisam mogao bolje opisati'', u svom stilu odgovorio nam je Mihelj na to pitanje.

Endrina Muqaj i Mario Mihelj Foto: Nova TV

Razlike u pristupu postoje, ali rijetko dolaze do izražaja na način koji bi stvarao problem – upravo zato što se, kako kaže, među njima sve temelji na iskrenosti i međusobnom razumijevanju.

''Vrlo je malo tih situacija, ali tu nema nikakvih prepreka jer smo stvarno iskreni i naravno da svatko od nas svojim iskustvom ima svoje poglede i stajalište prema gastronomiji, ali mogu reći da se u 80 posto slučajeva razumijemo i mislimo isto.''

Bez povjerenja, dodaje, takva dinamika ne bi mogla biti stabilna – a publika bi to odmah osjetila.

''Naravno da je ključno, bez toga ne bi mogli funkcionirati kako treba i to bi se osjetilo'', smatra.

MasterChef žiri Foto: Nova TV

Kad je riječ o privatnom životu, ne skriva da je sve povezano, ali nastoji držati ravnotežu koliko god je moguće.

''Pa pokušavam maksimalno balansirati sve, ali naravno da je to sve isprepleteno, za sada uspijevam'', smatra.

A nakon intenzivnih sezona, najbolji "reset" pronalazi u promjeni okoline – putovanjima, koja ga opuštaju i vraćaju inspiraciji.

Endrina Muqaj i Mario Mihelj Foto: Nova TV

''Najviše putovanjima, s društvom ili s obitelji... Putovanja me opuštaju, upoznavanje drugih kultura, hrane, gradova i tržnica'', otkrio nam je.

Goran Kočiš, Stjepan Vukadin, Mario Mihelj Foto: Nova TV

Na kraju, iz Miheljevih riječi jasno je da MasterChef za njega nije samo televizijski projekt, već dugoročan proces u kojem se spajaju znanje, strast i odgovornost prema ljudima s druge strane ekrana. Upravo ta kombinacija, zajedno s jakim timom i međusobnim povjerenjem, razlog je zbog kojeg format iz sezone u sezonu zadržava svježinu i snažnu povezanost s publikom.