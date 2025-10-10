Kuhaju s osmijehom i mijenjaju svijet oko sebe: Upoznajte ljude koji različitost pretvaraju u snagu!

Kuhanje nije samo potreba i užitak. U našoj sljedećoj priči ono je put prema samostalnosti i alat za ravnopravno uključivanje u društvo. Sljedeće minutre ugrijat će vam srce. U prilogu IN magazina upoznajte one koji svakim svojim pripremljenim obrokom mijenjaju pogled na različitost.

Biti drugačiji, dobro znaju ovi ljudi, ne znači i ne vrijediti. Već samo se katkad morati više potruditi. No to ih ne obeshrabruje. Posebice kada je kuhanje u pitanju. Zato su spremno zasukali rukave i pripremili nam najukusniji ručak. Kakav samo oni znaju.



Udruga Unuo, predvođena Vedranom Habelom, već godinam radi na inkluziji osoba s invaliditetom u društvo. Jer oni to zaslužuju. Uostalo, itekako mogu pridonijeti zajednici.

Vedran Habel Foto: In Magazin

''Bez osoba sa simbolitetom u društvu dobijemo društvo kojim je isključivo primarni cilj vlastita nekako koristit i vlastiti benefit. Izgubimo se u nekakvim normalnim ljudskim odnosima, međuljudskim odnosima, izgubimo kako odgajati našu vlastitu djecu, jer nas oni prizemlje i oni nam otvore u biti oči kako čovjek treba stvarno živjeti'', govori Vedran Habel.



Svoju misiju ovaj je chef, ali i vizionar, proširio i izvan granica Lijepe naše. U tri godine kombijem je obišao Europu, prošao 100 tisuća kilometara. U glavnim gradovima organizirao gastronomska natjecanja osoba s različitim oblicima teškoća. A sve kako bi ukazao na to da baš nitko ne smije biti na margini, mora imati priliku za rad i osjećati se korisnim.

Udruga Unuo - 4 Foto: In Magazin

''Svake godine se korisnici zaposle. Znači natjecatelji se zaposle. Litva, Latvija, Estonija, znači svi pobjednici koji su u tim državama pobjedili i bili prošle godine, ove godine su si našli posao, da nije toga, ne bi ni ti radio ovo. Nema drugoga razloga uopće zašto ovo raditi''.

Cupis spoon, što je i naziv ovog eurospskog gastro natjecanja, svoje veliko finale, već tradicionalno, imat će u Zagrebu 20. listopada. A samo dan ranije organizirat će se i obiteljski dan, na kojem će se građani moći pobliže upoznati s radom Udruge i uvjeriti se u moć inkluzije.''Da se svi zajedno podružimo i time pokažemo da možemo svi zajedno funkcionirati, kroz , zabavu, veselje i hranu''.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

