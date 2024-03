Otkrivamo koji su glumci svoje privatne probleme pretočili u film: ''Dugo se borim sa prihvaćanjem gubitka svog oca...''

Ni glumačke zvijezde nisu imune na životne nedaće kakve zapadaju i svaku drugu osobu na svijetu. No zato su neki od njih svoja osobna iskustva pristali pretvoriti u filmske priče. Kakve su sve iskrene bolne ili sretne trenutke svojih života odigrali na filmskom platnu, otkriva Aleksandra Keresman za In magazin.

U filmskome svijetu stvarni je život najčešće vrelo inspiracije, a glumci katkad i svoja vlastita iskustva pretaču u uloge. Bila ona bolna ili lijepa. U filmu ''Nepodnošljiva težina golemog talenta'', koji se snimao na hrvatskoj obali, Nicolas Cage tako je utjelovio - sebe. Točnije, fiktivnu verziju koja se bori s novčanim problemima, kakve je glumac iskusio u stvarnom životu. Za legendarno ime ovakvo je iskustvo bilo u najmanju ruku neobično.

''Tom Gormican je vrlo inteligentan redatelj i njegova omiljena verzija Nicolasa Cage je ona vrlo neurotična i anksiozna jer po njemu to je najzanimljivija i najsmješnija verzija. No to nisam stvarno ja, ja imam svojih vrlo smirenih trenutaka. Ali rekao je za potrebe filma moramo imati evoluciju od narcisoidnog, karijerno usmjerenog glumca do osjećajnoj obiteljskog čovjeka. Ja zaista uvijek stavljam obitelj na prvo mjesto, ali argument mu je bio validan. To je film, moramo ispričati priču. Tako da sam morao prilagoditi se viziji redatelja koja je malo apsurdna a da istovremeno ne osramotim svoju obitelj'', kaže Nicolas Cage.

Talentirani glumac i plesač Channing Tatum odlučio se za zanimljiv potez u karijeri, kada je svoje iskustvo stripera pretočio u inspiraciju za film Čarobni Mike. Ženskoj je publici tako osigurao sat i pol bezbrižne atraktivne zabave, no vraćanje u nekadašnju stripersku formu nije bilo jednostavno.

''Biti u striperskoj formi je puno drugačije od forme koju postižete za snimanje filma. Tu imate npr scenu gdje hodate od spavaće sobe do kupaonice i možete tih par minuta jako stiskati mišiće, a nakon toga čim se kamera ugasi se potpuno opustite. Ja vježbam kad se pripremam za ulogu. Ali više nisam striper u stvarnom životu tako da definitivno nisam u takvoj fizičkoj spremi van seta'', dodao je Channing Tatum.

U nekim slučajevima stapanje stvarnog života i fikcije nije pretjerano ugodno putovanje. Pete Davidson jedan je od glumaca koji je svoje životne izazove, odrastanja, gubitka, te potrage za identitetom pretočio u film The King od Staten Island.

''Dugo se borim sa prihvaćanjem gubitka svog oca, to je teret koji me prati cijeli život. Zato je prilika da to podijelim na ovakav način s tolikim brojem ljudi, bila trenutak u kojem sam mogao zatvoriti ta vrata i to cijelo poglavlje. Nisam nužno zaboravio sve to ali mogao sam nastaviti dalje. Jer ima i drugih stvari u životu, nisam želio da me to cijelo vrijeme koči'', kaže Pete Davidson.

Komičarka Amy Schumer stavila se u ranjivu poziciju pišući scenarij i glumeći u filmu Kaos u glavi, koji je reflektirao njezine privatne borbe kako s onom romantičnom, tako i ljubavi prema sebi samoj.

''Judd i ja smo željeli zajedno raditi na scenariju i on me ponukao da pokušam napisati priču koja bi se temeljila na mom stvarnom iskustvu, nečemu što kroz što sam sama prolazila u tom trenutku. Dogodilo se da sam se baš tad zaljubila i nisam uživala u tome, bilo me strah da ću ostati povrijeđena. Tako da sam pisala o tome što mi se događalo, posegnula sam duboko u sebe i napisala svoju realnu priču'', otkrila je Amy.

Možda upravo zato i toliko volimo filmove jer nas ovakvim primjerima podsjećaju da svi u nekom trenutku vodimo iste borbe, no to ne znači da nas na kraju svega ne čeka pravi happy end.

