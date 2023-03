Zadržite dah i uronite u more Sine Jakelića u potrazi za "Morskim korijenom"

"Svaki putnik nekad mora doma doć", govore stihovi Sine Jakelića pa se tako i on vratio bar glazbom kući, svom glazbenom Moru.

Sina Jakelić višestruko je nagrađvani tekstopisac koji je još u pjesmi "Dite" kao dio Libra bezuvjetno predavanje kao motiv započeo je razrađivati . Na tom je putu nastavio sam u novom poglavlju svoje karijere, prvo u “Polarnoj”, a sada i u “Morskom korijenu“.

"Jedan jednostavan telefonski poziv i ničim provocirana dobra namjera Josipa Radića rodila je jednu novu suradnju, a mene ponovo pokrenula i podmazala zupčanike", poručio je Sina koji se nakon "Polarne" koja je izašla prije 5 godina vratio s novom pjesmom "Morski korijen".

Za one koji odluče poslušati "Morski korijen" Sina napominje da je novo djelo potpuno autobiografsko, iako na kriptičan način. U stihove je sažeo, kako kaže, "povratak iz inozemstva u rodni kraj i potrebu Dalmatinca da bude uz svoje More - tako i katarzu, izlazak iz hermetike intime u beskrajni otvoreni ekstrovertni prostor, plavetnilo visine i dubine, predavanje tijela prirodi i smrt ega."

Josip Radić čiji je poziv pokrenuo sve, poznatiji kao dio Valentina Boškovića i frontmen benda Kensington Lima, uglazbio je Sinine stihove, a cijelu je priču zaokružio i spot na kojem je radio Toni Mijač.

Spot je snimljen u maslinicima, šumama i na divljim liticama južne strane Sininog rodnog otoka Šolte, bez akcenta na turističke atrakcije - birane su intimnije i manje poznate lokacije koje će možda tek lokalci prepoznati. Kadrovi su savršeno saželi poruku pjesme. "Namjera je bila prikazati Šoltu kao generalni simbol svih dalmatinskih otoka čime je još jednom načeta tema nerazdvojne cjeline Dalmatinca i Mora - vječna tema toliko puta opjevana, ali nikad izlizana", pojasnio je Sina koji trenutno živi u Norveškoj, ali mu daljina nije umanjila ljubav prema Dalmaciji i "njegovom" moru.

Sina priznaje da njegove pjesme nisu za svakoga. "Moja lirika nastaje isključivo iz autentičnih situacija u mom životu, i za ispravan doživljaj zahtijeva uranjanje i slušanje u specifičnom terminu: od početka do kraja. Publika s kratkim fokusom pažnje će teško pronaći hranu za svoju dušu na mojoj valnoj duljini", poručio je i dodao, "ali onima koji su voljni navući odijelo za ronjenje i skočit u moje 'More', želim dobrodošlicu!“ U planu mu je još mnogo pjesmama, mnoge strpljivo čekaju u svojoj demo verziji. No, prvo će priču o gradnji novog iz srušenog privesti kraju, i to u "Srpnju".