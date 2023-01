Noelle se smiješi ulazak u sam vrh domaćih top-lista, a našla se i u društvu jakih imena iz cijele regije!

Mlada i sve popularnija pjevačica Noelle objavila je svoj novi singl "Bye Bye", s kojim je konkurirala za ovogodišnju Doru! Iako nije prošla u nominacijama, Noelle nastavlja sa svojim planovima i polako priprema pjesmu s kojom će nastupiti na CMC festivalu.

"Bye Bye" je vrlo radiofonična i energična pjesma mlade Noelle koja u kombinaciji s plesnim pokretima najbolje ističe sav raskoš njezina talenta. Prema prvim reakcijama publike, glazbenih urednika na radijskim postajama i njihovih slušatelja, pjesmi se smiješi ulazak u sam vrh službene top liste HR TOP 40, kao što je to bio slučaj i s njezinim prethodnim uspješnicama.

Nakon nastupa u polufinalu Supertalenta s plesnim studijom Illusion, čiji je osnivač i voditeljica, Noelle je stekla nove obožavatelje i dobila brojne pozitivne komentare. Nedavno je primila odličnu vijest koja ju je veoma obradovala i koja potvrđuje da je kao izvođač prepoznata i izvan granica Hrvatske. Njezina pjesma "Mogu ja to" nominirana je za prestižnu regionalnu glazbenu nagradu MAC (Music Awards Ceremony), koja se krajem siječnja održava u beogradskoj Štark areni, gdje će se okupiti sva poznata lica s regionalne glazbene scene.

"Ugodno me iznenadila i razveselila vijest da sam nominirana za regionalnu glazbenu nagradu MAC (Music Awards Ceremony). To mi je bio najdraži novogodišnji poklon. Nije mala stvar biti u istom društvu s toliko jakih imena iz cijele regije. To mi puno znači i potvrđuje da sam na pravom putu, što mi daje dodatni poticaj da i dalje vrijedno radim na razvoju glazbene karijere. Nikada ne znamo što nosi novi dan i gdje nas iza ugla čeka sreća ili nešto što će nam promijeniti život. Svako tko želi može me podržati i glasati za moju pjesmu "Mogu ja to", koja je nominirana za glazbenu nagradu MAC. Tko zna, možda i nastupim u beogradskoj Štark areni", zaključila je vedra i uvijek nasmijana Noelle.

Dok čekamo izlazak službenog videobroja, pjesmu "Bye Bye" slušajte na streaming servisima.

