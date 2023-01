Slavni 91-godišnji milijarder uhvaćen s novom, mlađom partnericom, utjehu je našao samo 6 mjeseci nakon razvoda od četvrte supruge

Rupert Murdoch snimljen je na jednoj od plaža Barbadosa s Ann-Lesley Smith, koju ljubi nakon razvoda od Jerry Hall.

Prošlo je manje od šest mjeseci otkako je okončan razvod medijskog mogula i njegove četvrte supruge Jerry Hall, a on je već snimljen kako uživa na odmoru s novom djevojkom.

Pogledaj i ovo velika ljubav Bivša manekenka za kojom su ludjeli i slavni pjevači skrasila se s 90-godišnjim mogulom, zli jezici ih uopće ne zanimaju

91-godišnji milijarder viđen je na Barbadosu u društvu 66-godišnje Ann-Lesley Smith, nekadašnje policijske kapelanice i udovice američke zvijezde country-glazbe Chestera Smitha. Par se upoznao u studenom prošle godine, a paparazzi su ih sada snimili na plaži, na kojoj je Ann-Lesley nosila žuti bikini, a navodno su na egzotični otok stigli na poziv britanskog milijardera Anthonyja Bamforda.

Ann-Lesley je diplomirala na koledžu 1980. godine i prije nego što se udala za pokojnog pjevača, koji je također posjedovao 13 televizijskih postaja u Kaliforniji i Oregonu, bila je u prisilnom braku, koji ju je, kako je rekla jednom prilikom, naveo da pronađe Boga i postane policijska kapelanica u Kaliforniji.

Danas radi kao voditeljica na lokalnom radiju i ne krije koliko joj znači vjera u Boga.

"Kada sam počela hodati s Bogom, stvari svijeta činile su mi se besmislenim", izjavila je Ann-Lesley American za Christian Broadcasting Network.

S pokojnim je suprugom izdala album "Captured by Love" 2005. godine, a tri godine kasnije on je umro od srčanog udara u 78. godini.

Iza Ruperta su četiri braka, bio je u braku s bivšom stjuardesom Patricijom Booker od 1956. do 1967. i novinarkom Annom Torv od 1967. do 1998. Zatim se oženio s 38 godina mlađom poduzetnicom Wendy Deng, ali je 2013. podnio zahtjev za razvod. Jerry Hall u srpnju prošle godine podnijela je zahtjev za razvod, a čini se da on nije gubio vrijeme da pronađe novu ljubav.

