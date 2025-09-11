Lana.S i Alka Vuica u novoj su pjesmi spojile dvije snažne energije!

Na festivalu Biser Jadrana pjesma "Živa ljubav" u izvedbi Lane.S, s tekstom Alke Vuice, osvojila je nagradu za najbolji tekst i oduševila publiku i kritiku.
Ovo ljeto, na festivalu Biser Jadrana, predstavljena je nova pjesma "Živa ljubav" u izvedbi Lane.S, čiji tekst potpisuje jedna od najpoznatijih domaćih kantautorica Alka Vuica.3 vijesti o kojima se priča jeziv trenutak Veselje u Beču naglo stalo: Kamatari prekinuli nastup folk-pjevača i izvukli ga van? neraskidiva veza Jedva je hodala, ali Tereza Kesovija smogla je snage oprostiti se od prijateljice Gabi Novak ''Veliki Luka'' Zašto svi pričaju o Modrićevoj rođendanskoj torti? Bit će vam jasno kad je vidite!
Upravo je ta pjesma osvojila i nagradu za najbolji tekst, potvrdivši da je riječ o skladbi koja ne ostavlja publiku ravnodušnom.
Suradnja Lane.S i Alke Vuice nije novost već su zajedno stvarale na Alkinoj ploči, no "Živa ljubav" donosi novu dimenziju njihovog umjetničkog spoja.
Pjesma je autentičan primjer kako pretočiti emociju u glazbu koja jednako osvaja i kritiku i publiku.
"Živa ljubav" je pjesma koja slavi život, emociju i ljepotu umjetničkog stvaranja, a svojim moćnim tekstom i izvedbom jasno potvrđuje kako glazba postaje najsnažnija onda kada se spoje različiti talenti u istom stvaralačkom cilju.
Ne čudi da je upravo spoj Lane S. i Alke Vuice privukao pažnju, jer njihove interpretacije i rukopis nose prepoznatljiv pečat, a ova pjesma tek je dokaz da takva sinergija nikada ne može proći nezapaženo.
1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Dekolte na izvol'te! Zgodni sin i novi dečko pali su u zaborav pokraj vječne seks-bombe
1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Celebrity Više se ne skrivaju? Maja Šuput podijelila prvu fotografiju sa zgodnim Splićaninom