Lana.S i Alka Vuica u novoj su pjesmi spojile dvije snažne energije!

Na festivalu Biser Jadrana pjesma "Živa ljubav" u izvedbi Lane.S, s tekstom Alke Vuice, osvojila je nagradu za najbolji tekst i oduševila publiku i kritiku.

Ovo ljeto, na festivalu Biser Jadrana, predstavljena je nova pjesma "Živa ljubav" u izvedbi Lane.S, čiji tekst potpisuje jedna od najpoznatijih domaćih kantautorica Alka Vuica.

Upravo je ta pjesma osvojila i nagradu za najbolji tekst, potvrdivši da je riječ o skladbi koja ne ostavlja publiku ravnodušnom.



Suradnja Lane.S i Alke Vuice nije novost već su zajedno stvarale na Alkinoj ploči, no "Živa ljubav" donosi novu dimenziju njihovog umjetničkog spoja.

Pjesma je autentičan primjer kako pretočiti emociju u glazbu koja jednako osvaja i kritiku i publiku.

"Živa ljubav" je pjesma koja slavi život, emociju i ljepotu umjetničkog stvaranja, a svojim moćnim tekstom i izvedbom jasno potvrđuje kako glazba postaje najsnažnija onda kada se spoje različiti talenti u istom stvaralačkom cilju.

Ne čudi da je upravo spoj Lane S. i Alke Vuice privukao pažnju, jer njihove interpretacije i rukopis nose prepoznatljiv pečat, a ova pjesma tek je dokaz da takva sinergija nikada ne može proći nezapaženo.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Dekolte na izvol'te! Zgodni sin i novi dečko pali su u zaborav pokraj vječne seks-bombe

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Celebrity Više se ne skrivaju? Maja Šuput podijelila prvu fotografiju sa zgodnim Splićaninom