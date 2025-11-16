Obožavani pjevač stiže u Hrvatsku za Dan žena, publiku očekuje glazbeni spektakl!

Hari Mata Hari održat će dva koncerta u ožujku u splitskim Gripama i zagrebačkoj Areni.

Hari Mata Hari, jedan od najuspješnijih i najomiljenijih glazbenika regije obilježava 40 godina karijere, a veliki jubilej obilježit će dvama posebnim koncertima. Povodom Dana žena, 8. ožujka nastupit će u Splitu, dok će samo šest dana kasnije, 14. ožujka, održati veliki spektakl u Areni Zagreb.

Njegov trijumf u zagrebačkom Lisinskom još se prepričava – sva tri koncerta održana početkom ove godine rasprodana su u svega nekoliko dana, a interes je bio toliki da se tražio i četvrti termin. No zbog zauzetosti dvorane to nije bilo moguće, čime je još jednom potvrđeno da je glazba Hari Mata Harija i dalje među najtraženijima u regiji.

Publiku očekuju dvije nezaboravne večeri: splitski koncert na Dan žena donijet će dozu romantike i nostalgije, dok će zagrebačka Arena nekoliko dana kasnije ugostiti veliko slavljeničko glazbeno putovanje povodom 40 godina karijere.

Kroz svoj dugačak put Hari Varešanović prošao je sve faze ozbiljnog glazbenog odrastanja. Karijeru je započeo vrlo rano, već u osnovnoj školi osnovao je svoj prvi bend, a nakon iskustava u grupama Sedam šuma i Zov te uspjeha s pjesmom "Poletjela golubica", 1982. se priključio Ambasadorima – što je označilo početak njegovog profesionalnog glazbenog puta. Nekoliko godina kasnije osnovao je Hari Mata Hari, s kojim uskoro postiže veliki proboj albumom "U tvojoj kosi". Popularnost tada nezaustavljivo raste, a izdanje "Strah me da te volim" postiže rekordnu nakladu.

Tijekom karijere Hari je surađivao s mnogim glazbenicima, iz čega su proizašle brojne uspješnice, poput "Crni snijeg" s Hankom Paldum i "Navodno", koju je snimio s Ivanom Banfić. Hari Mata Hari prodao je milijune nosača zvuka i održao tisuće koncerata diljem svijeta, a kao jedno od najvećih postignuća svakako se pamti treće mjesto na Eurosongu 2006. u Ateni s bezvremenskom "Lejlom".

Ulaznice za zagrebački koncert 14. ožujka već su u prodaji putem Eventima, dok će se karte za splitski nastup 8. ožujka moći kupiti putem Eventima od ponedjeljka u 10 sati.