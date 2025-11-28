Božićna priča Marka Tolje počinje albumom i istoimenim singlom ''Božić je tu''!

Jedan od najprepoznatljivijih hrvatskih vokala, Marko Tolja, za kraj ove godine, donosi poseban glazbeni dar.

Novi božićni album, najavljen istoimenim singlom ''Božić je tu'' od stigao je na radijske postaje i sve digitalne servise.

Publika Marka već godinama doživljava kao glas idealan za blagdansko vrijeme pa je stvaranje novog božićnog materijala bio prirodan korak.

Posljednje Toljine božićne snimke nastale su još 2010., kada je objavio live CD i DVD Božić u kazalištu, snimljen uz Simfonijski orkestar i Zbor opere HNK Ivan pl. Zajc u Rijeci.

Marko Tolja Foto: PR

Nakon gotovo petnaest godina, Marko predstavlja četiri nove autorske božićne pjesme kojima želi stvoriti prepoznatljivu glazbenu kulisu blagdana inspiriranu spojem domaće tradicije i legendarnih američkih božićnih klasika.

Singl ''Božić je tu'' snimljen je uživo u studiju, zajedno s njegovim septetom (Ivan Popeskić, Henry Radanović, Branimir Gazdik, Ivan Pešut, Antonio Geček, Marin Ferketin i Oliver Ereš), bez pretjeranih dodatnih intervencija kako bi se zabilježila koncertna energija po kojoj je Tolja poznat. Za sve aranžmane i produkciju zaslužan je Ivan Popeskić, dugogodišnji Toljin suradnik i jedan od ključnih kreativnih stupova Markovog božićnog zvuka.

''Pjesmu smo snimali uživo, u istom dahu, a željeli smo uhvatiti energiju koju imamo na koncertima. Božić mi je oduvijek poseban, a predblagdanski prosinac, prepun koncerata, dodatno me motivira. S novim pjesmama vjerujem da će ova sezona biti još ljepša'', rekao je Tolja.

Popis pjesama s albuma_

Božić je tu

Sve što Božić je

Djedica s vrećom

Na Božić doći ću

Zvončići

Tiha noć

Cijeli album dostupan je na svim digitalnim servisima.

