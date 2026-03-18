Veselin Vladimir Zvekić o poslu influencera: “Ne treba se ni pravdati ni objašnjavati onima koji ne žele razumjeti”

U videima na društvenim mrežama uvijek vidimo samo komičnu, zabavnu stranu, influencera Veselina Vladimira Zvekića. Sada je dao pogled i na onu drugu, intimniju, ozbiljniju i privatniju stranu i progovorio o svojim postignućima na koje je ponosan, iskrenosti i podcjenjivanju posla influencera. Gledamo ga kao jednog od gosta u novoj sezoni showa “Reci tako kako je”.

Cedevita je u drugoj sezoni showa "Reci tako kako je", uz voditeljicu Tatjanu Jurić, gostima osigurala upravo takvu sigurnu atmosferu u kojoj svatko može reći ono što želi bez zabrinjavanja od osude. Razgovore vodi Tatjana Jurić.

U ovoj novoj sezoni je jedan od gostiju i Veselin Vladimir Zvekić, lice koje je dobro poznato na društvenim mrežama. Svojim će videima nasmijati baš svakoga. Situacije koje prikazuje kroz svoje videe osvajaju gledatelje jer se radi o svakodnevnim pojavama koje su svima dobro poznate i s kojima se mogu poistovjetiti. Na svojim profilima ne priča puno o svom privatnom životu, zbog čega će ova njegova druga strana koju je prikazao u showu "Reci tako kako je" sigurno osvojiti i njegove obožavatelje, ali i one koji su se tek susreli s njim.

Kako Vaselin Vladimir Zvekić uvijek na društvenim mrežama glumi neku ulogu, sada se pronašao u totalno drugačijoj situaciji gdje je u potpunosti mogao biti svoj i pokazati i ovu svoju stranu. Možda bi za neke to bilo strašno i neugodno, ali ne i za njega.

“Moram priznati da mi je bilo baš ugodno i zabavno, najviše zbog društva koje je bilo takvo da se ni u jednom trenutku nisam osjećao neugodno. Na početku mi je djelovalo da možda nećemo „kliknuti“, ali to se brzo promijenilo i lako smo se povezali. Baš mi je drago što sam bio dio takvog projekta.”

Jedna stvar s kojom se susreću svi, bez obzira na to koliko javna ili privatna osoba bili, su očekivanja drugih, a Veselin nije iznimka. Poruka koju bi mogao poslati svima koje očekivanja drugih guše je sljedeća:

“Tko god da ovo čita, jedina očekivanja koja trebate ispuniti su vaša. Živimo na plutajućem kamenu usred ničega, nekoliko godina ili desetljeća ako imamo sreće. Na kraju dana, jedino što je zaista važno jest ljubav koju pružamo drugima i ono što radimo s onom koju dobijemo zauzvrat.”

Priznao je da, kao i svi drugi, i on ima dio sebe koji javnost rijetko vidi, ali da je baš zato bitno imati neke ljude kraj kojih se možete u potpunosti opustiti.

“Svi nosimo određene maske za određene prilike. Rijetki su ljudi i rijetke su situacije u kojima možemo biti potpuno svoji. Zato smatram da je to sveto. Ako imate osobe pred kojima možete biti cijeli, bilo da su to prijatelji, obitelj ili partner, čuvajte ih i volite se.”

Posao influencera je uvijek dočekan s negativnim reakcijama, a Vaselin otkriva što on misli da je razlog za to.

“Mislim da ljudi jednostavno nemaju vremena posvetiti se tome i razumjeti što taj posao zaista podrazumijeva i to je okej. Nekad je neznanje i blagoslov. Ne treba se ni pravdati ni objašnjavati onima koji ne žele razumjeti. Svatko tko se bavi ovim poslom zapravo je agencija u malom. Možda nema uvijek fizičkog umora, osim kada snimanja krenu po zlu, ali psihičkog itekako ima. A kada psihičko zdravlje nije dobro, nije ni fizičko. Volio bih da se svatko tko misli da je to lako u tome okuša i pokuša biti najbolji u tome. Mislim da bismo se tada puno lakše razumjeli.”

Druga sezona showa “Reci tako kako je” donosi puno iskrenih odgovora sudionika, a smatra li Veselin iskrenost hrabrošću ili rizikom?

“Iskrenost je oduvijek bila i jedno i drugo. Ali ono što je sigurno jest da oslobađa. Ako imamo dovoljno samosvijesti, volje i spremnosti da preuzmemo odgovornost za svoje riječi i postupke, možemo pokazati da ima nade i da se možemo razumjeti usprkos razlikama. Na kraju, svi smo ljudi od krvi i mesa koji griješe, ali možemo biti dovoljno iskreni jedni prema drugima da stvorimo zdravije okruženje za sve.”

Kada život postane kaotičan, treba imati nešto što će nam pomoći da ostanemo fokusirani, a za svakoga će to “nešto” biti druga stvar. Mnogi će se složiti s Vaselinom da su to pravi prijatelji.

"Imam nekoliko prijatelja kojima vjerujem svim svojim bićem i s kojima mogu biti potpuno svoj. Sjedimo, šutimo, pričamo, smijemo se, gledamo nešto, prolazimo kroz egzistencijalne krize, plačemo i na kraju se podignemo i vratimo na kolosijek.”

Naziv showa “Reci tako kako je” može biti i svojevrstan moto, a evo što on znači za njega.

“Pa, reci lijepo šta ti je na duši. Ne zadržavati stvari u sebi i, ako postoji problem ili nesuglasica, razgovarati otvoreno i konstruktivno. Kada kažemo stvari kako jesu bez uvijanja, nema tog grča u trbuhu i možda, eto, čak i spasimo svijet.”

U epizodi je priznao da nije htio prije snimanja provjeriti tko su ostali sudionici jer se htio iznenaditi, a spontanost i improvizacija dragi su mu i inače u poslu.

“U ovom slučaju nisam želio unaprijed znati tko su ostali sudionici jer sam htio da reakcija bude iskrena, da se zaista iznenadim i da ljudi to vide. Generalno volim improvizirati. Kalkuliranje nekad djeluje sigurno, ali u ovom poslu zna biti prilično klimavo”, rekao je kroz smijeh.

Priznaje da je najponosniji na ona svoja postignuća s kojima je na neki način pomogao i ljudima oko sebe.

“Na to što mogu da pomognem ljudima. Mogu da pomognem obitelji, prijateljima, ali i ljudima kojima je pomoć potrebna i to me zaista čini sretnim. Pored toga, renoviram obiteljsku kuću i mislim da će to biti jedno od postignuća na koje ću biti posebno ponosan.”

Na pitanje što bi bio kada bi na jedan dan mogao promijeniti zanimanje imao je čak nekoliko odgovora.

“Oduvijek sam želio biti ornitolog, razmišljao sam i o kirurgiji, čak i o tome da imam svoju radnju, ali mislim da bih ipak izabrao biti pilot. Volio bih iskusiti letenje iz te perspektive, da upravljam manjim akrobatskim avionom poput Extra 300 i da osjetim tu vrstu slobode u zraku. Mislim da bih baš uživao u tome.”

Simpatičan Veselin Vladimir Zvekić pokazao je svoje lice koje ne vidimo toliko često na njegovim društvenim mrežama. Bez maske i bez skrivanja iza skečeva, samo on i njegova iskrenost i otvorenost. Za više ovakvih priča i razgovora pogledajte show “Reci tako kako je”.

