Uoči koncerta u Areni kolege se prisjetile uspomena na Tomu Zdravkovića: ''Svaki susret s njim nosio je posebnu čaroliju''

Uoči velikog koncerta posvećenog legendarnom kantautoru Tomi Zdravkoviću 28. ožujka, koji je izazvao veliki interes publike, čemu svjedoči i gotovo rasprodana zagrebačka Arena, izvođači su otkrili koja ih sjećanja vežu za umjetnika čije pjesme ne blijede.

Za mnoge od njih, Toma nije bio samo glazbeni uzor, već i osobna inspiracija. Dragan Kojić Keba prisjeća se jednog susreta koji mu je ostao urezan za cijeli život. Kao mladi, anonimni pjevač čija je karijera tek krenula uzlazno nastupao je na vašaru, u šatoru kada se susreo s Tomom.

''Prenijeli su mi da je Toma pitao tko sam i rekao da mogu postati velika zvijezda. To mi je jedna od najljepših uspomena i ogromna motivacija'', ističe Keba, dodajući da mu je danas čast da kroz Tomine pjesme prenosi emociju publici.

Slične uspomene nosi i Enes Begović, koji je imao priliku Tomu upoznati osobno.

''Bio je čovjek koji je zaista volio Sarajevo i uvijek mu se rado vraćao. Ta druženja bila su spontana, iskrena, ispunjena glazbom i životnim pričama'', kaže Enes Begović, naglašavajući da je Toma bio topao, duhovit i emotivan – baš kao i njegove pjesme.

Toma Zdravković - 3 Foto: PR

Za Nemanju Nikolića, Toma Zdravković obilježio je same početke karijere.

''Na natjecanjima sam gotovo isključivo pjevao njegove pjesme. Sa 18 godina dobio sam njegovu autobiografiju i jedva sam čekao da je pročitam iste večeri. To je dodatno produbilo moje

poštovanje prema njegovu liku i djelu'', prisjeća se Nikolić.

Posebnu emociju nosi i Milan Topalović Topalko, koji ističe da Toma za života nije dobio priznanje kakvo je zaslužio.

''Tek nakon njegovog odlaska njegova djela su dostigla pravu visinu. U Areni ćemo pjevati iz srca i duše, kao što je i on pjevao, da te pjesme žive zauvijek'', poručuje Topalko.

U Areni će nastupiti i Hanka Paldum, diva sevdaha koja je s Tomom dijelila i scenu i prijateljstvo.

''Svaki susret s njim nosio je posebnu čaroliju. Nije samo pjevao – on je živio svaku riječ svojih pjesama'', ističe Paldum, evocirajući uspomene na njegove česte dolaske u Sarajevo, grad koji je, kako kaže, iskreno volio. Večeri provedene uz njegovu pjesmu, u krugu prijatelja i publike, ostale su joj među najljepšim uspomenama u životu i karijeri.

Duško Kuliš, Hanka Paldum i Toma Zdravković Foto: PR

Koncert u Zagrebu održava se u godini kada se obilježava 35. obljetnica smrti umjetnika koji je preminuo 30. rujna 1991. godine, ostavivši iza sebe neizbrisiv trag. Njegov život, obilježen

siromaštvom, osobnim gubicima i boemskim duhom, pretočen je u pjesme koje su postale vječne – od kafanskih himni do tihih, intimnih ispovijesti.

Te večeri, publika će ponovno slušati bezvremenske hitove poput ''Kafana je moja sudbina'', ''Dva smo sveta različita'', ''Dotakao sam dno života'' i ''Za Ljiljanu'', u izvedbama nekih od najpoznatijih glasova regionalne scene, uz pratnju orkestra Miše Mijatovića.

Toma Zdravković - 2 Foto: PR