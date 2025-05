Dugogodišnji rad na Novoj TV Svjetanu Matić oblikovao je u osobu kakva je danas: ''Zahvalna sam svakom kolegi''

U povodu 25 godina postojanja Nove TV, razgovarali smo sa Svjetlanom Matić, dugogodišnjom urednicom i novinarkom, čiji profesionalizam, predanost i strast prema novinarstvu ostavljaju snažan trag u programu ove televizije.

Tijekom godina, Svjetlana Matić je izgradila prepoznatljiv novinarski rukopis, uvijek stavljajući točnost, kontekst i odgovornost na prvo mjesto. U ovom intervjuu prisjetila se svojih početaka, otkrila kako je izgledao razvoj programa kroz dva i pol desetljeća te podijelila razmišljanja o novinarstvu danas.

Nova TV obilježava velikih 25 godina, a upravo je Svjetlana jedna od onih ljudi koji su svojim radom obilježili dobar dio te povijesti. Kako se osjeća kad pogleda unazad na svoju karijeru na ovoj televiziji?

''Zahvalno. Na brojnim iskustvima i uspomenama. Kako se Nova TV neprestano poslovno razvijala, tako sam i ja, profesionalno i osobno, s godinama rasla. Na neki način, dobrim dijelom i dugogodišnji rad na Novoj TV, oblikovao me i izgradio u osobu kakva sam danas'', govori nam Svjetlana.

Svjetlana Matić Foto: Privatna fotografija

Je li ikad mogli zamisliti da će upravo na Novoj TV provesti toliki dio profesionalnog života?

''Nisam mogla ni zamisliti da ću ovdje provesti toliko vremena. Došla sam na Novu TV prije malo više od dva desetljeća. Bilo je to nedugo nakon završenog studija novinarstva. Sjećam se kako sam tada u 20-ima bila uzbuđena što ću dobiti priliku raditi na Novoj TV'', prisjetila se Svjetlana koja je karijeru započela kao novinarka, a danas je urednica.

Kako bi opisala svoj profesionalni put na Novoj TV?

''Sve faze novinarskog posla naučila sam upravo ovdje. Od prvog snimanja pa evo do danas, kada zajedno s novinarima prolazim snimljeni materijal. Na samom početku novinarskog puta, obećala sam sebi kako ću se truditi da od svake osobe u tom TV procesu nešto naučim. I zaista jesam. Zahvalna sam svakom kolegi koji je bio voljan tada mladoj neiskusnoj novinarki posvetiti svoje vrijeme i udijeliti savjet. Uvijek ću se sjećati prvog snimanja, straha kako neću ispuniti očekivanja urednika i dobronamjernih sugestija koje mi je tada davao snimatelj Mišo Maoduš. Srećom, upravo me on pratio na prvom snimanju i pamtit ću ga kao odličnog mentora'', kaže.

Svjetlana Matić Foto: Privatna fotografija

Što ju je najviše oblikovalo u tom procesu – ljudi, izazovi, projekti?

''Oblikuje te svaka priča. Brojni sugovornici. Poslovne kolege. Ali i svaka kritika. Jer sve to jača želju da budeš još bolji u poslu'', kaže te nam otkriva koja je bila njezina prekretnica u karijeri.

''Prekretnica je sigurno bila kad sam prešla u Red Carpet redakciju. Tamo sam dobila priliku, kao i slobodu, raditi dužu novinarsku formu. U tome sam se pronašla. Uživala sam istraživati i nalaziti priče negdje na drugom kraju svijeta. Drugi krucijalan trenutak bio je prelazak na uredničku poziciju u emisiji In magazin. U tom prijelazu od velike mi je pomoći bila glavna urednica Ivana Mandić Marković. Zbog svih terena koje sam odradila, danas razumijem novinare kad im snimanje ne ide prema planu. Kad ne ide onako kako su zamislili. Sve je to dio posla. Neke su priče izazovnije od ostalih, a na kraju dana upravo takve najviše pamtiš. One koje su te najviše namučile. I koje su ti nakon realizacije proizvele jak osjećaj unutarnjeg zadovoljstva'', objasnila nam je Svjetlana.

Što za nju znači televizijsko novinarstvo danas, u odnosu na ono kad je tek počinjala?

Svjetlana Matić Foto: Privatna fotografija

''Kad sam počinjala na Novoj TV, ako pričamo iz perspektive današnjih digitalnih platformi, dosta toga je bilo drugačije. Promjene su najizraženije u tom tehničkom dijelu. Danas je sve neusporedivo brže. Što je logični nastavak razvoja televizije. Ali, televizijsko novinarstvo je za nas koji ga obavljamo, ostalo isto. Suština posla nije se promijenila. Pronaći priče koje pokreću. I nakon emitiranja priloga – biti zadovoljan i ispunjen'', govori, te nam objašnjava kako biraju teme i pristupe.

Što smatra ključnim da bi priča bila relevantna i gledateljima zanimljiva?

''Bitno je osjećati naše gledatelje. Znati što ih brine, a što opušta. Naše su priče različitih tematika. Neke će vas nasmijati, a neke pak rasplakati. Osim domaćeg i stranog showbiza i najznačajnijih evenata na kojim je naša ekipa prisutna, jednako nas vesele priče o nepoznatim ljudima koji svojim talentom ili radom pomiču granicu mogućeg. Veliku pažnju pridajemo i bogatoj hrvatskoj tradiciji pa često naši novinari obilaze Hrvatsku. Podsjećamo na predivne običaje koje treba itekako njegovati. Osim toga, Hrvatska posjeduje bogatu kulinarsku baštinu. Stoga nalazimo autohtona hrvatska jela koja predstavljaju domaću gastronomsku tradiciju. Zatim teme poput obitelj, majčinstva, djece… Tijekom godina naši su novinari pronašli toliko predivnih emotivnih priča. I prekrasnih sugovornika. Teško je i nezahvalno izdvojiti samo neke'', priča nam Svjetlana.

Svjetlana Matić Foto: Privatna fotografija

A što je njoj draže? Teren, montaža, studio… ili upravo urednička perspektiva koja sve povezuje?

''Kada sam radila novinarski posao, tada me upravo to najviše usrećivalo. Ipak, danas na uredničkoj poziciji mogu objediniti sve segmente ovog posla, što me izrazito veseli'', kaže.

Postoji li neka reportaža, prilog ili intervju koji je ostavio snažan dojam na nju tijekom karijere?

''Sjećam se kada sam radila prilog o osobi koja je bolovala od anoreksije. Zvala se Isabelle Caro. Bilo je izazovno dogovoriti intervju jer je bila dosta slaba. Na kraju smo snimili razgovor u Francuskoj, a nedugo nakon toga je preminula. Imala je samo 28 godina. Priče su to koje vam se urežu u sjećanje'', prisjetila se.

Ivana Mandić, Svjetlana Matić (FOTO: Dnevnik.hr)

A je li ikada imali situaciju na terenu ili tijekom rada koju nije mogla predvidjeti, a danas je rado prepričava?

''Svaki teren je nepredvidljiv. Zato ga i volimo haha. Bilo je tu zaista svega. Smijeha, suza, avantura… Od naglih prekida snimanja, otkazivanja sugovornika u zadnji čas, propuštenih letova itd. I baš zbog tog adrenalina koji nas nekad košta zdravlja, volimo ovaj posao'', priznaje te dodaje da ju za rad kroz sve ove godine motiviraju uvijek nove priča, nova snimanja i nova emisija.

Koliko su ljudi "iza kamera" zaslužni za ono što publika vidi svaki dan?

''Za rad na emisiji zaslužno je 30-ak profesionalaca. Tim IN magazina uključuje novinare, snimatelje, montažere, voditeljice, produkciju, lektora, fonetičarku, asistente te dopisnike… I zaista, svi oni su bitni što emisija traje evo već 16 godina. Jer IN magazin je isključivo rezultat timskog rada. Bez tog zajedništva, sasvim sigurno nema ni rezultata'', otkrila nam je Svjetlana.

Ima li neku anegdotu iz redakcije koju bi podijelila s nama?

Svjetlana Matić (FOTO: Dnevnik.hr)

''U redakciji uvijek ima pošalica i međusobnih prepucavanja. Toliko godina svi radimo zajedno, pa se jako dobro poznajemo. Kod nas vlada obiteljska atmosfera. Evo baš nedavno nakon brojnih godina provedenih u redakciji In magazina novinarka Anja Beneta odlučila je promijeniti posao, izvan novinarstva. I svi su njen odlazak primili emotivno. Svaki nam je član tima bitan. Da rezimiram: snaga naše emisije su naši novinari. U to nema sumnje'', priznaje Svjetlana.

Kako gleda na publiku koja svakodnevno prati IN magazin? Koliko joj znači njihovo povjerenje i reakcije?

''Uvijek se trudimo opravdati povjerenje naših gledatelja. Velika je to privilegija. Ali i odgovornost. I zato uvijek iznova promišljamo o emisiji. O sadržajnim promjenama i osvježenjima. Gledatelji su naša inspiracija. I najveća motivacija''.

''Najdraže nam je kada nam kažu da su rasli zajedno s emisijom. Zamislite, dijete koje je s članovima obitelji svako poslijepodne pratilo emisiju kao 5-godišnjak, danas je punoljetna osoba. Toliko smo dugo već u domovima naših gledatelja. Mi smo dio obiteljskih okupljanja kada se ukućani uz kavu opuštaju uz minute koje smo im pripremili.

I to nas neizmjerno veseli''.

Što bi voljela prenijeti mlađim novinarima koji tek ulaze u ovu profesiju?

''Voljela bih da zaista uživaju u ovom poslu. Jer ako osjete tu novinarsku strast, nema im pomoći. Kad se jednom zaraziš tim virusom, novinarstvo ti više nije posao, već stil života. A što se mene tiče, mogu se samo nadati da će im moje iskustvo i znanje biti od pomoći. Da im pomognem kad god zatreba. Baš kao što su i meni. Na mojim novinarskim počecima'', govori.

Svjetlana Matić Foto: DNEVNIK.hr

Kad bi morala opisati Novu TV u tri riječi – koje bi to bile?

''Zajedništvo, kontinuitet, strast''.

I za kraj – što bi poručili svima koji s Novom TV slave ovih 25 godina – kolegama, suradnicima i vjernim gledateljima?

''Kolegama bih od srca čestitala jer su dio tog iznimnog uspjeha. Vrijednost svake firme, pa tako i Nove TV, su ljudi, koji svakodnevno, iz dana u dan, fokusirano i predano rade. Upravo su oni tajna uspjeha. A našim gledateljima bih zahvalila na velikom povjerenju. Izuzetna je čast godinama imati tako vjernu publiku. I zato jedno veliko hvala'', zaključila je naša Svjetlana.