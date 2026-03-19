Srpski pjevač o trenutku kada je okrenuo leđa alkoholu: ''Zapostavio sam obitelj i suprugu''

Peđa Jovanović otvoreno je govorio o teškom razdoblju iza sebe i priznao što ga je potaknulo na veliki životni zaokret.

Srpski slavuj, pjevač Peđa Jovanović, sam je otvoreno govorio o razdoblju u kojem je imao problema s porocima, što je utjecalo i na njegovu obitelj. Sada je otkrio što je bio prijelomni trenutak nakon kojeg je odlučio odreći se loših navika i iz temelja promijeniti svoj život.

Na pogreške iz tog razdoblja, priznaje, nije niti malo ponosan.

''Ja sam se toliko odao alkoholu u tom razdoblju kad sam izašao iz Leksingtona i radio svirke po Beogradu da sam potpuno izgubio kompas. To je dovelo do toga da zapostavim obitelj i suprugu. Nisam ponosan na to… Eto što alkohol napravi kad ne znaš kako ga konzumirati. Pio sam u nenormalnim količinama svakodnevno i donosio neke glupe odluke. Bogu hvala, opametio sam se na vrijeme, ali to je trajalo nekoliko godina'', rekao je glazbenik koji je nedavno nastupio u zagrebačkoj Areni u podcastu Pavla Dejanića.

''Pokušavao sam se dovesti u red, ali mi nije polazilo za rukom. Glupo je da ulazim u detalje koliko tada nisam bio svoj, ali Bog me pogledao i opametio me. Čovjek prvo mora priznati da ima problem kako bi se mogao oporaviti. Dok god lažeš sam sebe, ne možeš se izliječiti. Puno mi je pomogla supruga, brat je pokušavao, cijela obitelj… Ali sve je bilo uzalud dok sam sebi nisam priznao da imam problem'', dodao je.

Kako kaže, ključni pomak dogodio se kada je sam krenuo tražiti način izlaska iz problema.

''Nisam znao kako to funkcionira, doslovno sam počeo guglati i educirati se o liječenju. Tražeći informacije na internetu naišao sam na knjigu Alana Carra ''Lak način da prestanete pušiti''. Tada još nije bila prevedena na srpski pa sam pronašao audio verziju na njemačkom. Govorim njemački pa sam preuzeo audio knjigu i počeo je slušati. Za tri dana sam sve poslušao i kao da je tog trenutka netko ugasio prekidač u mojoj glavi. Nevjerojatno je što je ta knjiga napravila za mene, čovjek mi je doslovno spasio život. Evo, već četiri godine nisam ni pomislio na alkohol'', priznao je.

Inače, Peđa je godinama u braku s prekrasnom Anom. Nekoliko puta prolazili su kroz izazovna razdoblja, a sam je Peđa otvoreno priznao da ga je ovisnost o alkoholu zamalo koštala braka.

