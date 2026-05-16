Publika u Beču potpuno je poludjela za moldavskom zvijezdom!

Moldavski predstavnik Satoshi ponovno je oduševio publiku Eurosonga 2026. energičnim nastupom pjesme “Viva, Moldova!”.

Nakon dva polufinala i tjedna ispunjenog glazbom, spektaklom i brojnim eurovizijskim trenucima, u Beču se održalo se veliko finale 70. Eurosonga u kojem se za pobjedu bori 25 zemalja.

Ovogodišnje izdanje natjecanja organiziraju austrijska televizija ORF i Europska radiodifuzijska unija (EBU), a kroz završnu večer gledatelje su vodili Victoria Swarovski i Michael Ostrowski.

Veliko oduševljenje u dvorani izazvao je trenutno najveća moldavska zvijezda Satoshi, izvođač koji kombinira urbani zvuk s jakim nacionalnim identitetom. Njegova "Viva, Moldova!" opisana je kao energični spoj popa, rapa i etno elemenata koji slavi identitet i kulturu njegove zemlje, a u nastupu kojeg je publika dočekala s ovacijama pridružila mu se i nekadašnja predstavnica Aliona Moon, koja je u jednom trenutku odala počast svom nastupu na Eurosongu 2013. u Malmöu.

Pravim imenom Vlad Sabajuc, Satoshi dolazi iz moldavskog grada Cahul, gdje je i započeo svoj glazbeni put. Još kao dijete pokazivao je interes za glazbu, samostalno učio svirati bubnjeve i pisati pjesme, a kasnije je svoje znanje dodatno usavršio na Akademiji glazbe u Kišinjevu.

Godine 2019. započeo je glazbeni projekt Satoshi, čije ime rezonira s njegovom fascinacijom japanskom kulturom, a tri godine kasnije dobio je svoj prvi diskografski ugovor. Iza sebe već ima uspješne albume i viralne hitove, a poznat je po modernom zvuku koji često kombinira s tradicionalnim motivima. Upravo ta kombinacija čini ga jednim od zanimljivijih izvođača ove godine.

Satoshi Foto: Profimedia

Kao trenutno najveća glazbena zvijezda u Moldaviji, Satoshi je došao na ovogodišnji izbor za Eurosong "Finala națională" kao veliki favorit, što je i opravdao osvojivši najviše glasove publike, moldavskog žirija i međunarodnog žirija. Da su Moldavci doživjeli svoj "Rim im tagi dim" trenutak, pokazuje i podatak da je na televotingu dobio preko 13 tisuća glasova publike, dok je izvođačica s drugim najvećim brojem glasova Cătălina Solomac imala tek 861 glas.

Simpatični Moldavac nedavno se našao i u hrvatskim medijima kada je za projekt #EurovisionALBM obradio "Rim tim tagi dim", za što je dobio pohvale mnogih Hrvata. Istu pjesmu izveo je i na jednom predeurovizijskom koncertu, kao i na nastupima diljem Beča u sklopu eurovizijskih aktivnosti.



