Otvorio je finale Eurosonga provokativnim nastupom o kojem svi pričaju

Danski predstavnik Søren Torpegaard Lund otvorio je finale 70. Eurosonga u Beču snažnim teatralnim nastupom.

Nakon dva polufinala i tjedna ispunjenog glazbom, spektaklom i brojnim eurovizijskim trenucima, u Beču se održalo veliko finale 70. Eurosonga u kojem se za pobjedu borilo 25 zemalja.

Ovogodišnje izdanje natjecanja organizirala je austrijska televizija ORF i Europska radiodifuzijska unija (EBU), a kroz završnu večer gledatelje su vodili Victoria Swarovski i Michael Ostrowski.

Søren Torpegaard Lund, Danska Foto: Profimedia

Søren Torpegaard Lund ove je godine bio jedno od zanimljivijih imena na Eurosongu 2026, a danski predstavnik uspio je privući pažnju publike zahvaljujući spoju glazbe, glume i snažne scenske prisutnosti.

Njegova "Før vi går hjem", koju prati i senzualni nastup kojeg su mnogi usporedili i sa serijom "Vruće rivalstvo", moderna je pop pjesma koja nosi emotivnu poruku, a sam Søren opisuje je kao spoj nježnosti i tuge – osjećaja koji su univerzalni i lako se prenose na publiku. Na eurovizijskoj pozornici njegov nastup posebno se istaknuo zahvaljujući kazališnom pristupu – svaki pokret, pogled i scena bili su pažljivo oblikovani, što je njegovoj izvedbi dalo dodatnu dubinu.

Ovo je ujedno tek druga danska pjesma od 1998. godine koja je u potpunosti izvedena na danskom jeziku, te prva u 28 godina koja se našla u velikoj završnici.

Rođen 1998. godine u Danskoj, Søren se umjetnošću počeo baviti još kao dijete, a vrlo rano pokazao je talent za pjevanje, ples i glumu. Njegov put nije krenuo klasičnim pop smjerom – već kroz kazalište i mjuzikle, gdje je izgradio temelje svoje karijere.

Søren Torpegaard Lund, Danska Foto: Profimedia

Sa samo 17 godina upisao je prestižnu Dansku školu scenskih umjetnosti, čime je postao jedan od najmlađih studenata u njezinoj povijesti. Nakon završetka studija brzo je počeo nizati uspjehe na kazališnim daskama.

Publika ga je posebno zapamtila po ulogama u popularnim mjuziklima poput "West Side Story", "Kinky Boots" i "Dance of the Vampires", gdje je pokazao iznimnu scensku energiju i vokalne sposobnosti. Upravo mu je rad u kazalištu donio i priznanja te status jednog od najperspektivnijih mladih izvođača u Danskoj.

Paralelno s kazališnom karijerom počeo je razvijati i vlastiti glazbeni put, objavljujući autorske pjesme i gradeći prepoznatljiv stil koji spaja pop s teatralnim elementima.

Njegova eurovizijska priča nije bila trenutačna. Godine 2023. nastupao je na danskom izboru Dansk Melodi Grand Prix s pjesmom "Lige her", no nije ušao među prva tri. Poslije tri godine vratio se jači no ikada i pobijedio.

Osim glazbe, Søren otvoreno govori o svom identitetu i privatnom životu. U vezi je sa svojim zaručnikom gotovo devet godina, a 2023. godine su se zaručili.

Više o finalu pročitajte OVDJE.