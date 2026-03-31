Preminuo Biba Struja: Natjecao se u Supertalentu, a mnogi ga pamte po nevjerojatnim sposobnostima

Slaviša Pajkić, poznat kao Biba Struja, preminuo je u 69. godini, a ostao je zapamćen po neobičnim eksperimentima s električnom energijom koji su ga doveli i u Guinnessovu knjigu rekorda.
Slaviša Pajkić, javnosti poznat kao Biba Struja, preminuo je u 69. godini, a vijest je potvrdila njegova obitelj.
Kako prenosi Telegraf, preminuo je u nedjelju te je pokopan već sljedeći dan u rodnom mjestu Poljana kod Požarevca.
Postao je poznat po neobičnim nastupima u kojima je pokazivao sposobnost provođenja električne energije kroz vlastito tijelo, bez vidljivih posljedica, tvrdeći da može i kontrolirati struju.
Svoj talent otkrio je još u mladosti, radeći u radionici, kada je primijetio da ga dodir s naponom ne boli. Tijekom godina često je nastupao u medijima i izvodio eksperimente, a 2018. pojavio se i u Supertalentu.
Njegove sposobnosti donijele su mu i mjesto u Guinnessovoj knjizi rekorda. Prvi put 1983., kada je izdržao visoki napon, a zatim i 2003. u Švedskoj, gdje je vlastitim tijelom zagrijao vodu gotovo do vrenja.
Stručnjaci su kasnije navodili da je imao rijetko stanje, ektodermalnu displaziju, zbog koje je njegova koža imala znatno veći električni otpor od prosjeka.
O njegovu životu snimljen je i dokumentarni film, a i danas ga mnogi pamte kao jednu od najneobičnijih figura s ovih prostora.
Slaviša je jednom prilikom dao intervju i za naš In magazin, a više saznajte OVDJE.
