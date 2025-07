Preminuo Michael Madsen: Filmski svijet ostao je bez legende Tarantinovih filmova

Michael Madsen, glumac čija je karijera obilježena ulogama "opasnih momaka" i kultnom suradnjom s Tarantinom, preminuo je iznenada u 67. godini.

Preminuo je glumac Michael Madsen, a vijest je potvrdio njegov menadžer Ron Smith, koji je za New York Post izjavio kako je holivudska zvijezda iznenada preminula uslijed zastoja srca.

Slavni 67-godišnjak, koji se proslavio ulogama u filmovima poput "Psi iz rezervoara", "Donnie Brasco" i "Kill Bill: Vol. 2", pronađen je rano jutros u svom domu u Malibuu. Njegova karijera obilježena je suradnjom s Quentinom Tarantinom, a najviše će ostati upamćen kao Mr. Blonde iz legendarnog filma "Psi iz rezervoara" - lik čija je zlokobna plesna scena uz mučenje policajca ušla u povijest filma.

"U posljednje dvije godine Michael Madsen radio je na izvanrednim projektima u neovisnoj filmskoj produkciji... I zaista se veselio sljedećem poglavlju svog života", poručili su menadžeri Susan Ferris i Ron Smith te dodali kako je bio u procesu izdavanja knjige "Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems", koja je trenutačno u fazi uređivanja.

Rođen 1957. u Chicagu, Madsen je potekao iz umjetničke obitelji, a glumačke osnove stjecao je u kazalištu Steppenwolf pod mentorstvom Johna Malkovicha. Iako je prvotno htio igrati Mr. Pinka, Tarantino je imao drugu viziju – ulogu Mr. Blondea mu je doslovno namijenio, a ta je odluka u konačnici postala ključna za njegov status "opasnog momka" velikog platna.

Odbio je ulogu Vincenta Vege u "Paklenom šundu", koja je kasnije proslavila Johna Travoltu, ali je s Tarantinom nastavio niz uspješnih suradnji: "Kill Bill", "Mrska osmorka", "Bilo jednom… u Hollywoodu"...

Filmski svijet ostaje bez jednog od svojih najautentičnijih lica, glumca čiji je pogled govorio više od riječi i koji će zauvijek ostati ikona neukroćenog holivudskog šarma.

