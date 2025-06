Mate Bulić vratio se koncertima nakon što ih je zbog zdravlja bio prisiljen otkazati

Nakon što je bio prisiljen otkazati nekoliko koncerata, Mate Bulić vratio se nastupima koncertom u Goli.

Nekoliko sati prije održavanja Hercegovačke večeri, Zavičajni klub hercegovačkih studenata objavio je otkazivanje nastupa Mate Bulića u zagrebačkom klubu Roko. Kao razlozi su navedeni pjevačevi zdravstveni problemi, a Bulić je uputio ispriku svima koji su čekali njegov nastup.

Poslije nekoliko dana javio se Bulić i otkrio da je zbog jače prehlade, za koju se ispostavilo da je infekcija, morao otkazati nastup te je proveo nekoliko dana u bolnici.

Mate Bulić Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Mate Bulić i kćer Katja - 1 Foto: Instagram

Mate Bulić - 5 Foto: In Magazin

Mate Bulić, Hrvatska noć u Frankurtu - 4 Foto: Neva Zganec/Pixsell

Srećom po Kralja dijaspore, oporavak je prošao, a on se vratio i zapalio publiku u općini Gola u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Bezos ostao bez večere na Lastovu, javio se vlasnik konobe: "Imamo svoje principe..."

"Mogu reći da sam puno bolje. Jedan infekt moje prehlade je došao, čim sam se počeo osjećati loše, javio sam se liječnicima. Nisam želio riskirati, pa sam se prijavio liječnicima da ne bi infekcija išla dalje, da ne bi bilo većih posljedica. Oni su inzistirali da ne nastupim, apsolutno da ne smijem odraditi koncert, i tako se dogodilo da je to poprimilo šire razmjere. Meni je žao što nisam nastupio. Držao sam se preporuka liječnika i sada sam dobro", izjavio je Bulić.

Naveo je kako je nastup u Goli bio spektakularan: "To je jedna divna, hrvatska općina koja graniči s Mađarskom. Bilo je spektakularno, vidjeli ste i sami, gorjelo je u pravom smislu riječi. Jutros me zvao načelnik općine da mi zahvali na tako dobrom koncertu. Mogu reći i da sam pohvatao to pitomo, hrvatsko mjesto koje jednako voli Matu Bulića, kao da sam negdje u južnijim krajevima. To je još jedan dokaz da je dobra pjesma garancija dobre fešte i atmosfere."

Maja Šuput, Mate Bulić Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Mate Bulić - 2 Foto: In Magazin

In Magazin: Mate Bulić - 5 Foto: In Magazin

Mate Bulić i Marko Perković Thompson Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Melania i Trump razmijenili riječi koje su zasjenile vojnu paradu: "Nisi to napravio..."

Bulić ima zakazane nastupe do kraja godine, što mu je posebno drago jer publika koja dolazi na njegove koncerte zna sve njegove pjesme pa mu je lako s njima to odraditi.

Galerija 26 26 26 26 26

Pogledaji ovo Celebrity Kraj otvorenog braka? Ovaj potez Blanke Vlašić dao je to naslutiti

"Ovaj posao je kao svaki drugi posao, ako ćeš ga raditi profesionalno ili na najvišoj razini, inzistira. Zahtijeva puno vremena, odricanja, snage, volje, emocija - svega. A ja to oduvijek posjedujem, hvala Bogu, s tim sam rođen i uopće mi nije problem iznijeti koncert, pjevati za publiku, razveseljavati ljude. A moram i ovo reći, publika koja dolazi na moje koncerte zna sve moje pjesme, pa je meni stvarno s njima to lako odraditi...", poručio je Bulić.

Planirate li ići na koncert Mate Bulića ovoga ljeta, pišite nam u komentarima!

U čijem društvu je proslavio svoj 68. rođendan, pogledajte OVDJE.

Koja je tajna pjesme "Moja Hercegovina", pročitajte OVDJE.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Je li ovo razlog zašto brend Meghan Markle nije napunio zalihe već nekoliko mjeseci?

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Ivana Knoll u prozirnom izdanju stala pred Davida Guettu, ovako su se zabavljali!

Pogledaji ovo Celebrity Tko će se s Thompsonom pojaviti na pozornici? Imena su napokon poznata!

Pogledaji ovo Celebrity Pobjednica našeg showa pokazala se u badiću, a nešto drugo s fotke pokrenulo je raspravu