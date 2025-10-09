U studio Supertalenta stigla je nevjerojatno hrabra i snažna filmska junakinja!

Prvi put je posjetila Hrvatsku, a svojim talentom odmah osvojila srca publike. Lilya iz Ukrajine pokazala je nevjerojatnu vještinu i hrabrost kakvu Supertalent rijetko vidi.
Na pozornicu Supertalenta stigla je s osmijehom i neodoljivim šarmom, a već u prvim sekundama osvojila je publiku svojom skromnošću i iskrenošću. Lilya, talentirana natjecateljica iz Ukrajine koja danas živi u Njemačkoj, prvi je put posjetila Hrvatsku - i taj dolazak odlučila je obilježiti nastupom koji je malo koga ostavio ravnodušnim.
''Nikad nisam bila u Hrvatskoj, ali puno mojih hrvatskih prijatelja iz škole mi je lijepo govorilo o Hrvatskoj. Tu je prekrasno more, sve je lijepo. I ja sam poželjela doći. Želim vidjeti more, probati hranu, sve'', rekla je prije nastupa, ne skrivajući uzbuđenje.
Liliya Turkeieva, Supertalent - 2 Foto: Nova TV
Liliya Turkeieva, Supertalent - 1 Foto: Nova TV
Liliya Turkeieva, Supertalent - 6 Foto: Nova TV
Lilya se bavi izuzetno zahtjevnim sportom mallakhambom – indijskom disciplinom u kojoj se izvode akrobacije na drvenoj šipki.
''To je indijska drvena šipka, uglavnom se time bave dečki u Indiji, ali ja sam prva djevojčica koja se time bavi u Europi. Ja sam kao majmunčić'', rekla je uz osmijeh.
Liliya Turkeieva, Supertalent - 9 Foto: Nova TV
Liliya Turkeieva, Supertalent - 7 Foto: Nova TV
Kada je započela svoju točku, studio je utihnuo. Njezina spretnost, snaga i gracioznost na drvenoj šipki ostavili su žiri i publiku bez daha.
Fabijan Pavao Medvešek prvi je progovorio:
'Bila si nevjerojatna, ovo izgleda jako teško''.
Martina Tomčić usporedila ju je s filmskom junakinjom:
''Za mene si ti Merida – jaka, nevjerojatna si''.
Davor Bilman dodao je:
Liliya Turkeieva, Supertalent - 13 Foto: Nova TV
Liliya Turkeieva, Supertalent - 10 Foto: Nova TV
''Ovo je sjajna vještina. Uživao sam u načinu na koji si ovo izvela''.
Maja Šuput, pomalo zabrinuta, pitala ju je:
''Ovo je pomalo opasno, zar ne?''.
Lilya je na to uz osmijeh odgovorila da će se vidjeti još poslije, najavivši da u idućem krugu sprema posebno iznenađenje.
Svojom snagom, gracioznošću i hrabrošću, Lilya je prošla dalje, a gledatelji su je ispratili ovacijama — svjesni da su svjedočili jedinstvenom trenutku na pozornici Supertalenta.