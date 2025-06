Što mislite, koliko zarađuje jedna dadilja djece Kim Kardashian? A ima ih 10!

Kim Kardashian izdvaja pozamašnu cifru za odgoj i pomoć oko svoje djece, a u nastavku pogledajte više detalja o toj temi.

Nije tajna da Kim Kardashian voli trošiti na luksuz – posjeduje privatni zrakoplov, brojne arhivske komade dizajnerske odjeće, pa čak i WC školjke obložene zlatom.

Zato ne čudi da ne štedi kada je riječ o najvažnijem aspektu njezina života – djeci.

Uz brojne poslovne obveze, stalna pojavljivanja u javnosti, glumačke projekte s Ryanom Murphyjem i pravni fakultet koji je nedavno završila, Kim često treba pomoć oko djece.

Kao što su gledatelji mogli vidjeti u reality-emisijama "Keeping Up with the Kardashians" i "The Kardashians", ima više dadilja koje joj pomažu u odgoju četvero djece koju dijeli s bivšim suprugom Kanyeom Westom.

Kim Kardashian s djecom - 7 Foto: Kim Kardashian/Instagram

Izvor za The Sun otkrio je da Kim ima oko deset dadilja koje se rotiraju u brizi za North (11), Sainta (9), Chicago (7) i Psalma (6). Svaka od njih navodno zarađuje više od 100.000 dolara godišnje, što Kim košta nekoliko milijuna dolara godišnje samo za skrb o djeci.

Kim Kardashian s djecom - 5 Foto: Kim Kardashian/Instagram

S obzirom na njezinu imovinu veću od 1,7 milijardi dolara, taj iznos ne predstavlja joj problem, pogotovo jer je predana tome da njezina djeca odrastaju u najboljim uvjetima.

Izvor navodi da je kuća Kardashian uvijek pod nadzorom dadilja – neke su u dežurstvu noću, u slučaju da se djeca probude. Tijekom tjedna dadilje počinju s radom u 6 ujutro i rade po 12 sati dnevno.

Kad djeca putuju kako bi posjetila oca, uvijek ih prati dadilja, što dodatno povećava broj osoblja tog dana. No, dadilje nisu tu samo da paze na djecu – Kim za svako dijete ima točne upute, ovisno o njihovim potrebama i planovima tog dana.

Kim Kardashian s djecom - 4 Foto: Kim Kardashian/Instagram

Osim dadilja, djeca redovito viđaju različite učitelje – glazbe, plesa i likovne umjetnosti, te imaju stiliste i stručnjake koji se brinu o njihovoj prehrani. Njihove dadilje također vode brigu o pranju odjeće, sigurnosti i prijevozu.

Unatoč velikim plaćama, posao dadilje u kući Kardashian nije lagan. Naime, mnoge su toliko uključene i zauzete da žive u kući s obitelji.

Kim Kardashian s djecom - 3 Foto: Kim Kardashian/Instagram

Kim nije stran takav način odgoja. I ona i njezina braća i sestre odrasli su uz pomoć dadilja. Još 1990-ih, prije nego što su postali slavna obitelj, njihova majka Kris Jenner angažirala je dadilje za svakodnevnu skrb o djeci.

Kim Kardashian s djecom - 2 Foto: Kim Kardashian/Instagram

Kim Kardashian s djecom - 1 Foto: Kim Kardashian/Instagram

Danas, s četvero djece i ulogom koju često opisuje kao samohrana majka zbog navodne Kanyeove odsutnosti, Kim više nego ikad razumije koliko je važno imati podršku.

Identiteti njezinih dadilja nisu poznati javnosti. I dok ih se ponekad u emisiji može vidjeti u pozadini kako odvode djecu u sobe, vjerojatno čine puno više nego što se prikazuje.

OVDJE pogledajte kako izgleda walk-in ormar Kim Kardshian.

Kim Kardashian Foto: Instagram

Kim Kardashian - 3 Foto: Profimedia

A što vi mislite o ovakvom načinu odgoja, pišite u komentarima ispod teksta!

