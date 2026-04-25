Zbog kreacije nalik oklopu s prozirnim detaljima K-pop senzacija bila je tema večeri

Svijet je poznaje kao članicu grupe Blackpink, a ovoga puta istaknula se modnim odabirom. U odvažnoj Schiaparelli kreaciji privukla je poglede na crvenom tepihu.
K-pop zvijezda Jennie bila je među najpraćenijim uzvanicima na gala večeri u New Yorku, no ovaj put pažnju nije privukla samo svojim glazbenim uspjesima.
Na crveni tepih stigla je u odvažnoj kreaciji modne kuće Schiaparelli – crnoj kreaciji s korzetiranim gornjim dijelom nalik oklopu, prozirnim detaljima i dugom baršunastom suknjom.Izdanje koje izlazi iz okvira klasičnih silueta brzo je privuklo pažnju i izdvojilo je među uzvanicima.
Jennie Kim Foto: Profimedia
Pogledaji ovo Celebrity Šime upoznao Maju s važnom osobom u svom životu, osvanula je i fotka s druženja
Dio modnih poznavatelja primijetio je kako kroj haljine stvara pomalo neuobičajen dojam siluete. Naglašeni korzetirani gornji dio i linija suknje mijenjaju proporcije tijela, pa cijelo izdanje djeluje drugačije od onoga na što smo navikli kod klasičnih večernjih kreacija.
Istodobno, upravo je ta odvažna konstrukcija za mnoge bila i najzanimljiviji element.
U spoju strukture, prozirnih detalja i baršuna vidjeli su modni iskorak koji unosi dozu svježine i pomiče granice očekivanog na crvenom tepihu.
Pogledaji ovo Celebrity Laura Gnjatović podijelila rijedak prizor sa zgodnim zaručnikom, koji je uspješan sportaš
Jennie je ovim izdanjem uspjela privući pozornost i nametnuti se kao jedno od najkomentiranijih imena večeri.
1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Nekad i sad Krhko izdanje Mitcha iz Spasilačke službe budi zabrinutost, snimljen kako se kreće uz pomoć hodalice
1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Zanimljivosti Tko je žena zbog koje su se stvarali redovi u Zagrebu? Ima posebnu vezu s Hrvatskom!
Pogledaji ovo Celebrity Morate poslušati: Naš plesač poruke trudne supruge pretvorio u pjesmu