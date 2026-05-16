Eurosong ima novog zavodnika? Norvežaninu navodno poručili da ublaži nastup

Norveški predstavnik Jonas Lovv u finalu Eurosonga 2026. privukao je pažnju energičnim rock nastupom pjesme “Ya Ya Ya”, nakon što su ga iz EBU-a prozvali da ima preseksipilan nastup.

Nakon dva polufinala i tjedna ispunjenog glazbom, spektaklom i brojnim eurovizijskim trenucima, u Beču se održalo veliko finale 70. Eurosonga u kojem se za pobjedu borilo 25 zemalja.

Ovogodišnje izdanje natjecanja organizirali su austrijska televizija ORF i Europska radiodifuzijska unija (EBU), a kroz završnu večer gledatelje su vodili Victoria Swarovski i Michael Ostrowski.

Uz pratnju svog benda na pozornici je bio norveški predstavnik Jonas Lovv, kojeg su zbog izgleda i tetovaža mnogi fanovi usporedili s Damianom Davidom, pjevačem grupe Måneskin, ponudivši publici energičan spoj rocka i moderne produkcije u vidu pjesme "Ya Ya Ya".

Dolazi iz Bergena, a glazbom se bavi godinama, iako je širu pažnju počeo privlačiti tek posljednjih nekoliko godina. Prije solo karijere bio je frontmen benda Shuffle Baby, s kojim je nastupao nekoliko godina prije nego što je započeo solo karijeru, a dodatnu popularnost stekao je sudjelovanjem u showu "The Voice Norway", gdje je pokazao svoj karakterističan vokal i karizmu.

Njegov put do Eurosonga kulminirao je 2026. godine, kada je pobijedio na norveškom izboru Melodi Grand Prix i time osigurao odlazak na najveću europsku glazbenu pozornicu.

Jonas Lovv, Norveška Foto: Profimedia

Na pozornicu je Lovv donio ono što ga i definira – sirovu energiju, autentičnost i kontakt s publikom. Bez pretjeranog oslanjanja na vizualne efekte, fokus je bio na izvedbi i atmosferi koju je stvorio. Međutim, prije samog Eurosonga našao se u središtu pozornosti nakon što je rekao kako mu je EBU sugerirao da "smanji seksipil u nastupu".

