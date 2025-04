Plesač iz našeg showa u Zagreb je preselio s 19 godina: ''Mostara se često zaželim...''

Jerko Drljo, Tko to tamo pjeva - 1 Nova TV

Upoznajte breakdance plesača iz hit-showa Nove TV ''Tko to tamo pjeva''.

U prošloj epizodi showa ''Tko to tamo pjeva'' predstavio nam se breakdance plesač, 25-godišnji Jerko Drljo.

Jerko Drljo, Tko to tamo pjeva - 5 Foto: Nova TV

Predstavio se kao plesač, pjeva, a rekreativno se bavi i tajlandskim boksom.

Za naš portal otkrio je svoje dojmove sa snimanja i ponešto o sebi.

Jerko Drljo, Tko to tamo pjeva - 4 Foto: Nova TV

''Sam period snimanja, ali i ono što je uslijedilo nakon njega, ostavio je jako lijep utjecaj na mene. Mogu reći da iza ovog projekta stoji jedna jako dobra ekipa.''

Jerko je rođen u Mostaru, a nakon srednje škole preselio je u Zagreb 2019. godine.

''Zadnjih nekoliko godina Zagreb doživljavam kao svoj grad, i nadam se da će tako ostati još dugo vremena. Mostara se često poželim, ali srećom nisam predaleko pa ga i često posjećujem.''

Jerko Drljo, Tko to tamo pjeva - 7 Foto: Nova TV

Svira gitaru i klavijature, a tome ga nitko nije učio, a otkrio nam je da je glazbene gene naslijedio.

''Dolazim iz glazbene obitelji, pa je svatko pomalo utjecao na moj glazbeni razvoj. No, to sam osvijestio tek kasnije, kada su me prošle ''bubice''.''

Jerko Drljo, Tko to tamo pjeva - 6 Foto: Nova TV

U Zagrebu je ispočetka dogovarao gaže, a sada ponosno kaže:

''Glazba mi je ujedno i jedini izvor prihoda.''

A motivaciju za pjevanje itekako ima.

''Zaljubljen sam, ali to škrto čuvam za sebe.''

Jerko Drljo, Tko to tamo pjeva - 3 Foto: Nova TV

Upoznao nas je i s još jednim svojim talentom.

''Imam dosta hobija — recimo da je crtanje jedan od omiljenih. Glazba i Zagreb spojili su me s najboljom mogućom ekipom i stvarno smo svi zabavni, lijepi i slatki'', kaže nam, a prije je i grad ukrašavao grafitima.

U svom predstavljanju rekao je da mu je Đorđe Balašević jedan od najdražih pjevača.

''Svakako, lik i djelo koji je "kriv" za mnoge dobre stvari u mom životu, nažalost, jedan je od brojnih pjevača koje neću imati priliku čuti uživo.''

Jerko Drljo, Tko to tamo pjeva - 2 Foto: Nova TV

Za kraj, pitali smo ga što na njegov život u Zagrebu kažu obitelj i prijatelji.

''Svi su tu koji trebaju biti, i trudim se iskazati im maksimalnu zahvalnost zbog toga.''