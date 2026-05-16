Češki predstavnik osvojio fanove Eurosonga jednostavnošću: Emocija se osjetila u cijeloj dvorani

Češki predstavnik Daniel Žižka na Eurosongu 2026. osvojio je publiku intimnim i emotivnim nastupom pjesme “Crossroads”, čija je jednostavna i iskrena izvedba mnoge u dvorani dirnula do suza.

Nakon dva polufinala i tjedna ispunjenog glazbom, spektaklom i brojnim eurovizijskim trenucima, u Beču se održalo veliko finale 70. Eurosonga u kojem se za pobjedu borilo 25 zemalja.

Ovogodišnje izdanje natjecanja organizirali su austrijska televizija ORF i Europska radiodifuzijska unija (EBU), a kroz završnu večer gledatelje su vodili Victoria Swarovski i Michael Ostrowski.

Intimnu autobiografsku baladu "Crossroads", koja govori o životnim odlukama i prekretnicama, na pozornicu Eurosonga donio je češki predstavnik Daniel Žižka, a koliko ih se dojmila izvedba temeljena na jednostavnosti i iskrenosti, pokazala je reakcija ljudi iz publike na čijim licima su se mogle vidjeti i suze.

Žižka je jedno od onih imena koje možda ne iskače na prvu, ali nakon nastupa ostaje u pamćenju. Mladog češkog izvođača mnogi su još prije samog natjecanja izdvajali kao jednog od autentičnijih natjecatelja.

Kakav vam je bio nastup Daniela Žižke u finalu Eurosonga 2026.? Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Daniel Žižka, Češka Foto: Profimedia

Rođen 2003. u Pragu, Žižka pripada novoj generaciji glazbenika koji sami pišu i oblikuju svoj zvuk. Glazbom se počeo baviti vrlo rano, a već kao tinejdžer snima prve pjesme i traži svoj umjetnički smjer. Njegov stil temelji se na spoju popa, indieja i ambijentalne glazbe, uz naglasak na emociju i atmosferu. Upravo taj intimniji pristup razlikuje ga od mnogih izvođača koji se oslanjaju na spektakl.

Galerija 1 1 1 1 1

Daniel Žižka - 2 Foto: Profimedia

Osim glazbe, Daniel ima i glumačko iskustvo – pojavljivao se u češkim serijama i filmovima, a školovao se na prestižnom konzervatoriju u Pragu. Ta kombinacija glume i glazbe jasno se osjeti u njegovim nastupima, koji često djeluju gotovo filmski.

Daniel Žižka - 1 Foto: Profimedia

Iako je još na početku karijere, jasno je da Daniel Žižka ima potencijal za veliki međunarodni iskorak, a Eurosong bi mogao biti upravo taj trenutak koji će ga lansirati na širu scenu.

Više o finalu pročitajte OVDJE.