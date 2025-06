Najmlađi Trumpov sin ima djevojku? Sve ga češće viđaju s njom

Prema pisanju američkih medija, najmlađi sin Donalda Trumpa Barron ima djevojku te se druži s njom.

Najmlađi sin američke predsjedničke obitelji Barron Trump navodno je pronašao djevojku.

Kako je za Newsnation izjavio jedan anonimni poznanik 19-godišnjeg studenta Sveučilišta New York, sin Donalda Trumpa iz braka sa Slovenkom Melanijom ima vrlo dragu djevojku s kojom se stalno druži.

Barron Trump - 1 Foto: Profimedia

Barron Trump - 2 Foto: Profimedia

Barron Trump s roditeljima - 5 Foto: Profimedia

Ova vijest je razveselila fanove obitelji jer je rijedak uvid u život Barrona, koji za razliku od svoje braće i sestara čuva privatnost. Jedan od razloga zašto je kod najmlađeg sina američkog predsjednika to poseban izazov jest i stalni nadzor tajne službe koji svaki izlazak može pretvoriti u logistički izazov.

Isti izvor pak tvrdi da mu to nije prepreka te da je Barron ustvari mnogo društveniji nego što se čini: "Može on imati djevojku, ti dečki iz Tajne službe točno znaju kako se to radi. Ako netko misli da ga oni sprječavaju da izlazi - vara se."

Barron Trump s roditeljima - 6 Foto: Profimedia

Barron Trump - 3 Foto: Profimedia

Barron Trump - 3 Foto: Profimedia

Unatoč ljubavi, Barron je ipak više usmjeren prema ostvarivanju svojih ciljeva nego prema dugoročnoj vezi.

"Više ga zanima kako će zaraditi novac, nego dugoročna ljubav, barem zasad", zaključio je izvor.

Sve o Barronu možete saznati OVDJE.

Kao i njegovi roditelji, i Barron je pokrenuo projekt s NFT-jem. VIše o tome pročitajte OVDJE.

