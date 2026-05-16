Nakon problema u polufinalu Eurosonga lijepa Cipranka opet je pokušala osvojiti publiku energičnim nastupom

U velikom finalu 70. Eurosonga u Beču među 25 zemalja nastupila je i ciparsko-britanska pjevačica Antigoni Buxton, koja je nakon kritika zbog lošeg nastupa u polufinalu pokušala popraviti dojam energičnom izvedbom pjesme "Jalla".

Nakon dva polufinala i tjedna ispunjenog glazbom, spektaklom i brojnim eurovizijskim trenucima, u Beču se održalo veliko finale 70. Eurosonga u kojem se za pobjedu borilo 25 zemalja.

Ovogodišnje izdanje natjecanja organiziraju austrijska televizija ORF i Europska radiodifuzijska unija (EBU), a kroz završnu večer gledatelje su vodili Victoria Swarovski i Michael Ostrowski.

Nakon što je u četvrtak mnoge ostavila u šoku zbog lošeg pjevanja, navodno izazvanog problemima s odjećom, ciparsko-britanska pjevačica i reality-zvijezda Antigoni Buxton ponovno je donijela ljetne ritmove na pozornicu Eurosonga. Njezina "Jalla", koja nosi etnički zvuk Cipra, sa stihovima na engleskom jeziku, ali i tradicionalnim ciparskim izrekama, popraćena je scenskim nastupom na kojem su joj se pridružile i prateće plesačice.

Antigoni je rođena 9. ožujka 1996. u Londonu, a kao ciparska predstavnica odabrana je sredinom jeseni. Potječe iz poznate obitelji – njena majka poznata je kuharica i voditeljica na konzervativnoj televiziji GB News Tonia Buxton, ciparsko-grčkog podrijetla.

Kakav vam je bio nastup Antigoni u finalu Eurosonga 2026.? Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Od mladih dana pisala je pjesme, a obrazovala se i na poznatoj londonskoj školi za umjetnost i izvedbene umjetnosti The BRIT School, čiji su polaznici među ostalima bili i velikani poput Adele i Amy Winehouse, piše Eurovisionworld.

Antigoni, Cipar Foto: Profimedia

Šira javnost upoznala je Antigoni 2022. godine kad se pojavila u britanskoj emisiji ''Love Island UK''. Iako joj je glazba bila primarni fokus, ta TV izloženost dodatno je povećala njezinu vidljivost u Ujedinjenom Kraljevstvu i na Cipru. Zanimljivo, godine 2023. htjela je predstavljati Grčku na Eurosongu, no njezina pjesma nije prošla u daljnju fazu natjecanja.

Antigoni, Cipar Foto: Profimedia

Više o finalu pročitajte OVDJE.