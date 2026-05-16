Najemotivniji nastup u finalu Eurosonga? Albanac publiku osvojio dirljivom pričom o majci

Osobna priča o majci, nostalgiji i domu istaknula je Albanca Alisa kao jedno od najdirljivijih imena ovogodišnjeg natjecanja.

Nakon dva polufinala i tjedna ispunjenog glazbom, spektaklom i brojnim eurovizijskim trenucima, u Beču se održalo veliko finale 70. Eurosonga u kojem se za pobjedu borilo 25 zemalja.

Ovogodišnje izdanje natjecanja organizirali su austrijska televizija ORF i Europska radiodifuzijska unija (EBU), a kroz završnu večer gledatelje su vodili Victoria Swarovski i Michael Ostrowski.

Nastup albanskog predstavnika Alisa na Eurosongu 2026. je emotivan i minimalistički, s fokusom na priču pjesme "Nân" o majci, nostalgiji i odlasku od doma. Izvedba započinje u gotovo potpunom mraku, dok Alis sjedi na pozornici okružen filmskim vizualima i siluetama majki koje čekaju svoju djecu, a posebnu pažnju privukla je njegova snažna interpretacija i korištenje titlova kako bi publika diljem Europe mogla razumjeti poruku pjesme.

Kakav vam je bio nastup Alisa u finalu Eurosonga 2026.? Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Alis je jedno od onih imena koje se ove godine tiho, ali sigurno nametnulo kao jedno od najemotivnijih na Eurosongu 2026. Mladi albanski predstavnik ne oslanja se na spektakl, već na ono što publiku često najviše dirne – iskrenu priču i snažnu emociju.

Alis, Albanija - 2 Foto: Afp

"Nân", što znači majka, emotivna je balada koja govori o odrastanju, odlasku i snažnoj vezi između djeteta i majke. Kroz stihove se provlače nostalgija, ljubav i osjećaj doma, što je publika prepoznala već na prvo slušanje. Glazbeno, riječ je o spoju moderne balade i tradicionalnih elemenata, što dodatno pojačava autentičnost i emocionalni dojam pjesme. Alis je sudjelovao i u njezinom stvaranju, čime je cijela priča dobila još osobniji pečat.

Pravim imenom Alis Kallaçi, rođen je 2002. u Shkodëru, a glazbom se bavi od najranijih dana. Svira klavir i gitaru, a publika ga je prvi put ozbiljnije upoznala kroz pobjedu u showu X Factor Albania, gdje je pod mentorstvom Arilene Are pokazao svoj vokalni talent i autentičnost.

Njegov put do Eurosonga bio je postupan. Nakon što je 2024. na prestižnom festivalu Festivali i Këngës završio treći, godinu kasnije vraća se još snažniji – i odnosi pobjedu s pjesmom "Nân", čime osigurava nastup na najvećoj europskoj glazbenoj pozornici.

Više o finalu pročitajte OVDJE.