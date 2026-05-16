Grčki predstavnik izazvao pravu pomamu na Eurosongu, uspoređuju ga s Baby Lasagnom

Zahvaljujući energičnom nastupu, osobnoj priči i upečatljivom electro-pop stilu Grk Akylas prometnuo se u jednog od najvećih favorita Eurosonga.

Nakon dva polufinala i tjedna ispunjenog glazbom, spektaklom i brojnim eurovizijskim trenucima, u Beču se održalo se veliko finale 70. Eurosonga u kojem se za pobjedu borilo 25 zemalja.

Ovogodišnje izdanje natjecanja organizirali su austrijska televizija ORF i Europska radiodifuzijska unija (EBU), a kroz završnu večer gledatelje su vodili Victoria Swarovski i Michael Ostrowski.

Publika u dvorani posebno se rasplesala na grčkog predstavnika Akylasa. Iako donedavno nije bio toliko poznat, njegova pjesma "Ferto" u kratkom je roku osvojila Grke, ali i europske fanove, što ga je dovelo u krug najvećih favorita za pobjedu, uspoređujući ga s Baby Lasagnom, Joostom Kleinom, Käärijom i Tommyjem Cashom.

I dok ga je tek sada "Ferto" izbacio u zvjezdanu orbitu, Akylas se počeo baviti glazbom od djetinjstva, pohađajući glazbenu školu i sudjelujući u kazališnim predstavama, što objašnjava teatralnost u njegovim nastupima. Da mu put do jednog od favorita Eurosonga nije bio lagan, pokazuje i to da je jedno vrijeme zarađivao pjevajući na kruzerima.

"Ja sam završio glazbenu gimnaziju općenito, pohađao sam puno kazališnih radionica i slično, ali nisam se toliko bavio vokalnom tehnikom i ostalim. Na kruzeru, na kojem sam radio dvije godine, pjevao sam svaki dan. Disco, pop, rock. To je zapravo bio masterclass. Bio sam dva i pol mjeseca tamo, dva mjeseca sam se vraćao kući. Dva i pol mjeseca tamo, dva mjeseca kod kuće. Tako da je to bila dobra škola da se pripremim za pozornicu Eurovizije", ispričao je za jednu grčku emisiju.

Akylas - 3 Foto: Universal Music Hrvatska / PR

Akylas, Grčka Foto: Profimedia

Publika ga je prvo upoznala kroz sudjelovanje u grčkom The Voiceu, gdje se istaknuo izvodeći pjesme poput "Born This Way" Lady Gage, pokazujući već tada svoju povezanost s međunarodnom pop kulturom.

Jedan od ključnih okidača za njegov autorski rad bila je karantena, kada je, nakon razdoblja u kojem je morao raditi i pomagati si financijski, napokon dobio vrijeme za sebe. Počeo je snimati obrade za TikTok koje su ubrzo postale viralne, dok su ga prva službena izdanja, poput "Atelie", etablirala kao novo, svježe lice na grčkoj pop sceni.

Velika pomama za Akylasom povezana je s pjesmom "Ferto", electro-pop skladbom s izraženim društvenim i osobnim sadržajem. Pjesma govori o prekomjernoj potrošnji, pohlepi i suvremenoj potrebi za uspjehom, a uključuje i osobna iskustva umjetnika.

Akylas - 1 Foto: Universal Music Hrvatska / PR

Akylas - 2 Foto: Universal Music Hrvatska / PR

Odaziv publike bio je eksplozivan. Pjesma je u samo nekoliko tjedana uspjela premašiti 2 milijuna pregleda na YouTubeu i dovesti Grčku na vrh relevantnih eurovizijskih trending ljestvica. Iza sjaja i pop estetike, Akylas ne oklijeva govoriti o osjetljivim stranama svog života. Kako je otkrio, kada je njegova majka čula "Ferto", bila je duboko dirnuta, jer pjesma sadrži reference na financijske poteškoće s kojima se obitelj suočavala u prošlosti.

"Kad je čula pjesmu, plakala je, razgovarali smo telefonom i rekla mi je: Izgrdit ćemo te jer plačem kod kuće već dva dana. Bavim se glazbom, ali ne želim da cijeli moj privatni život izađe u javnost. Što radim, kamo idem i što jedem. Obično to dolazi zajedno", poručio je za grčki ERT.

Akylas, Grčka Foto: Profimedia

Akylas - 2 Foto: Universal Music Hrvatska / PR

Akylas se identificira kao queer umjetnik i kroz svoju glazbu promiče slobodu izražavanja, prihvaćanje i autentičnost. Njegova estetika spaja teatralnost, suvremeni pop i umjetnički eksperiment, stvarajući poseban i prepoznatljiv stil, a neposredno prije nastopa na grčkom izboru je podijelio s fanovima da mu je Eurovizija već promijenila život, naglašavajući da nije očekivao tako veliku podršku publike.

S tisućama novih obožavatelja, viralnim uspjesima i snažnom umjetničkom prisutnošću, Akylas djeluje spremno ne samo izboriti drugu grčku pobjedu poslije 21 godinu, već i mjesto u novoj generaciji pop izvođača koji redefiniraju grčku glazbenu scenu.

