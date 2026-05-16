Malta na Eurosong poslala pjevača kojeg su godinama pratili skandali i velike ambicije

Malteški predstavnik Aidan na Eurosongu 2026. predstavio se pjesmom “Bella” kroz vizualno upečatljiv i atmosferičan nastup fokusiran na estetiku, teatralnost i njegov prepoznatljivi stil.
Nakon dva polufinala i tjedna ispunjenog glazbom, spektaklom i brojnim eurovizijskim trenucima, u Beču se održalo veliko finale 70. Eurosonga u kojem se za pobjedu borilo 25 zemalja.
Ovogodišnje izdanje natjecanja organizirali su austrijska televizija ORF i Europska radiodifuzijska unija (EBU), a kroz završnu večer gledatelje su vodili Victoria Swarovski i Michael Ostrowski.
Jedno od najpoznatijih imena malteške glazbene scene, eurovizijska priča Aidana Cassara dokaz je da se upornost itekako isplati. Nakon godina pokušaja, kontroverzi i gotovo propuštenih prilika, 2026. napokon je ostvario svoj san – predstavljati Maltu na Eurosongu.
Pjesma "Bella" moderan je pop broj s elementima jazza i teatralnosti, a dodatno se ističe kombinacijom više jezika. Tematski govori o ljubavi i idealiziranoj ljepoti, ali kroz umjetnički i stilizirani pristup.
Na eurovizijskoj pozornici Aidan se predstavio vizualno upečatljivo, ali bez pretjeranog spektakla – fokus je bio na atmosferi, estetici i njegovom prepoznatljivom stilu.
Rođen je 1999. u Żejtunu, a glazbom se počeo baviti još kao tinejdžer. Već tada je znao da želi nastupiti na Eurosongu, pa je kroz godine uporno gradio karijeru upravo s tim ciljem.
Aidan, Malta Foto: Profimedia
Prve ozbiljne korake napravio je kroz malteški izbor i glazbene emisije, no put nije bio lagan. Sudjelovao je u nekoliko nacionalnih izbora, a 2022. s pjesmom "Ritmu" završio je na drugom mjestu i postao miljenik publike. Ipak, ni tada nije uspio izboriti odlazak na Eurosong.
Njegovu karijeru obilježile su i kontroverze – od optužbi za plagijat do diskvalifikacije s natjecanja zbog kršenja pravila. No Aidan nije odustao.
Veliki preokret dolazi 2026. kada se vraća na Malta Eurovision Song Contest i pobjeđuje s pjesmom "Bella", čime konačno ostvaruje svoj dugogodišnji cilj.
